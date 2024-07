PERSEGUIÇÃO

Suspeito faz mãe e filho reféns durante quatro horas no Arenoso

Dois suspeitos fizeram uma mãe e uma criança de dois anos e com espectro autista reféns por, aproximadamente, quatro horas na manhã desta segunda-feira (8), no bairro do Arenoso. O caso foi registrado na Travessa São Jorge da Bela Vista, uma transversal da Rua Porto Alegre, e começou pouco após às 5h após criminosos trocarem tiros com a polícia.