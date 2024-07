VEJA COMO PARTICIPAR

Nota Premiada vai sortear até R$ 100 mil; bilhetes já estão disponíveis

A Nota Premiada Bahia já disponibilizou os bilhetes que irão concorrer no sorteio regular de julho. Para verificá-los, o participante deve acessar o site , fazer login e escolher a opção Minha Conta/Bilhetes. Previsto para acontecer na próxima quinta-feira (25), o sorteio deste mês irá considerar os bilhetes de compras devidamente associadas ao CPF dos participantes, realizadas ao longo do mês passado. Serão distribuídos 91 prêmios que totalizam R$ 1 milhão: 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil.

A Nota Premiada Bahia é uma campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado e conta atualmente com mais de 789 mil participantes inscritos no site e alcançou a marca de 4.958 pessoas contempladas, das quais 3.002 moram na capital, 1.955 no interior e uma fora do estado.