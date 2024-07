MILIONÁRIO

Morador de Salvador ganha R$ 1 milhão na Nota Premiada Bahia

A Bahia ganhou mais um milionário! O prêmio especial de R$ 1 milhão da Nota Premiada Bahia foi sorteado na quinta-feira (18) e o grande sortudo é do bairro de Pernambués, em Salvador. O telefonema para dar a boa notícia ao sortudo foi feito pela equipe da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), que gerencia a campanha, logo após o resultado, com base no sorteio da Loteria Federal.

Desde o início da campanha, em fevereiro de 2018, seis participantes já foram contemplados com o prêmio de R$ 1 milhão. O resultado já está disponível no site da Nota Premiada, no Instagram da campanha e nas redes sociais da Sefaz.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 787 mil participantes inscritos no site e, com o sorteio desta quinta-feira, alcançou a marca de 4.958 pessoas contempladas, das quais 3.002 moram na capital, 1.955 no interior e uma fora do estado. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 5 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 529.