EXTREMO SUL

Fisiculturista de 22 anos é morto a tiros em Porto Seguro

O fisiculturista Salomão de Moura Ribeiro Magnin, 22 anos, foi morto a tiros, na manhã deste sábado (29), na cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo de Salomão foi encontrado em um estacionamento no bairro Mutá, ao lado de uma motocicleta.

A Polícia Militar informou que a ocorrência foi atendida por agentes do 8º Batalhão. A Delegacia Territorial de Porto Seguro está apurando o homicídio. As guias para o trabalho do DPT foram expedidas e oitivas e diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime.