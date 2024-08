OPERAÇÃO STALKING

Polícia Civil prende suspeito de assédio e invasão de privacidade em Porto Seguro

A Polícia Civil, através da Operação Stalking, prendeu um suspeito de assédio persistente e invasão de privacidade em Porto Seguro, no extremo Sul do estado, na última terça-feira (13). Ao cumprir o mandado de busca e apreensão, os agentes também confiscaram diversos celulares, um computador e um notebook.

A Operação Stalking, termo em inglês para o crime de assédio persistente, foi realizada pela Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), em conjunto com o Núcleo de Inteligência da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/DESC), e a Delegacia Territorial de Porto Seguro. As investigações do caso começaram em 2023, quando vítimas do crime, em especial mulheres, registraram ocorrências.