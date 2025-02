AMADO?

Jogador aposentado é cobrado por torcedor: 'Tá de férias, vagabundo'

Ex-lateral direito, Fábio ironizou a situação nas redes sociais: 'Alguém avisa a ele'

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 09:46

Fábio em ação pelo Grêmio Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O ex-lateral direito Fábio recebeu uma mensagem inusitada nas redes sociais. Um torcedor do Grêmio criticou o ex- jogador por aparecer jogando futevôlei nas praias do Rio de Janeiro, reclamando que ele não estaria se dedicando aos treinos do tricolor gaúcho. O homem até sugere que o ex-atleta se transfira para o rival, o Internacional. Fábio, porém, se aposentou dos gramados no fim de 2024.>

"Tá de férias, vagabundo? Pega e vaza do Grêmio se é pra ficar jogando futevôlei sem ao menos se dedicar nos treinos pra tentar a titularidade, vai pro Inter se é pra isso", escreveu o torcedor.>

O ex-lateral compartilhou a mensagem nos Stories do Instagram, e ironizou: "Até aposentado! Brasil é bom demais, que isso. Muita gente sem ter o que fazer. Alguém avisa ele que estou aposentado", publicou, com emojis de riso.>

Fábio ironizou crítica de torcedor Crédito: Reprodução

Fábio iniciou sua carreira no Fluminense, ao lado do irmão gêmeo, Rafael. Antes mesmo de atuar pelo time profissional, foi vendido ao Manchester United, então comandado pelo lendário Sir Alex Ferguson. Permaneceu até 2012 no time, e disputou a final da Champions League em 2011, vencida pelo Barcelona por 3x1.>