ESPANHA

Rubiales é liberado após depor em investigação por corrupção

As autoridades de justiça da Espanha investigam a gestão do ex-dirigente desde junho de 2002. Rubiales nega as acusações e se dispôs a colaborar com a polícia para as apurações do caso. Um juiz de Majadahonda, Madri, comanda as ações para checar a idoneidade dos contratos dos últimos cinco anos de sua gestão.