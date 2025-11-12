Acesse sua conta
Um dos estádios mais históricos do mundo é colocado à venda para pagar construção de obra bilionária

Clube espanhol aposta em terreno do Mestalla para garantir recursos da construção do Nou Mestalla

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 23:01

Estádio do Valencia
Estádio do Valencia Crédito: Reprodução

O Valencia deu um passo decisivo no projeto do Nou Mestalla, previsto para ser inaugurado em 2027. Depois de mais de 15 anos de espera, a obra da nova casa do clube espanhol avançou o suficiente para que a diretoria iniciasse a fase de financiamento final, que inclui a venda do terreno onde está o estádio Mestalla, um dos mais antigos do futebol profissional na Espanha.

Estádio 'fantasma' do Valencia voltará à ativa

Estádio do Valencia por Reprodução

A nova arena terá mais de 70 mil lugares e representa um sonho antigo do clube e da torcida. Para viabilizar o investimento de 322 milhões de euros, cerca de 2 bilhões de reais, o Valencia fechou acordo com o banco de investimentos Goldman Sachs para um empréstimo de curto prazo destinado a acelerar a conclusão da obra. A garantia para esse financiamento será justamente o terreno do estádio atual.

Em outubro, o clube anunciou que a consultoria imobiliária CBRE será responsável por conduzir o processo de venda. A área, de 90 mil metros quadrados, deve ser demolida futuramente para dar espaço a empreendimentos comerciais e residenciais. A expectativa é de que a operação atraia grandes investidores, já que o local ocupa uma região valorizada da cidade.

Enquanto isso, a construção do Nou Mestalla segue em ritmo intenso. Setores internos foram reorganizados, os acessos começaram a ganhar forma e novas estruturas metálicas já estão instaladas. A cobertura, considerada uma das partes mais complexas da obra, também está em fase de montagem.

A substituição do estádio atual marca o fim de uma era e o início de um novo capítulo para o Valencia, que aposta na modernização para recuperar protagonismo dentro e fora de campo.

Tags:

Esporte Futebol Estádios Estádio

