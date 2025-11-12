ADEUS

Um dos estádios mais históricos do mundo é colocado à venda para pagar construção de obra bilionária

Clube espanhol aposta em terreno do Mestalla para garantir recursos da construção do Nou Mestalla

Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 23:01

Estádio do Valencia Crédito: Reprodução

O Valencia deu um passo decisivo no projeto do Nou Mestalla, previsto para ser inaugurado em 2027. Depois de mais de 15 anos de espera, a obra da nova casa do clube espanhol avançou o suficiente para que a diretoria iniciasse a fase de financiamento final, que inclui a venda do terreno onde está o estádio Mestalla, um dos mais antigos do futebol profissional na Espanha.

A nova arena terá mais de 70 mil lugares e representa um sonho antigo do clube e da torcida. Para viabilizar o investimento de 322 milhões de euros, cerca de 2 bilhões de reais, o Valencia fechou acordo com o banco de investimentos Goldman Sachs para um empréstimo de curto prazo destinado a acelerar a conclusão da obra. A garantia para esse financiamento será justamente o terreno do estádio atual.

Em outubro, o clube anunciou que a consultoria imobiliária CBRE será responsável por conduzir o processo de venda. A área, de 90 mil metros quadrados, deve ser demolida futuramente para dar espaço a empreendimentos comerciais e residenciais. A expectativa é de que a operação atraia grandes investidores, já que o local ocupa uma região valorizada da cidade.

Enquanto isso, a construção do Nou Mestalla segue em ritmo intenso. Setores internos foram reorganizados, os acessos começaram a ganhar forma e novas estruturas metálicas já estão instaladas. A cobertura, considerada uma das partes mais complexas da obra, também está em fase de montagem.