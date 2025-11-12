Acesse sua conta
Aprenda truque secreto para turbinar o sinal do Wi-Fi sem gastar nada nem precisar de técnico

Saiba como um pequeno ajuste pode eliminar falhas e quedas na conexão

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:35

Saiba como um pequeno ajuste pode eliminar falhas e quedas na conexão
Saiba como um pequeno ajuste pode eliminar falhas e quedas na conexão Crédito: (Banco de imagens)

Turbinar o sinal do Wi-Fi pode ser mais fácil do que parece. Em muitos casos, um simples ajuste nas configurações do roteador já é o suficiente para melhorar a força e a estabilidade da conexão, sem a necessidade de assistência profissional. A seguir, você confere um guia prático e atemporal com dicas eficazes que podem ser aplicadas em qualquer momento.

A velocidade e a qualidade da conexão sem fio não dependem apenas do provedor de internet, mas também da forma como o roteador está configurado. Muitos dispositivos possuem opções ocultas em seu painel de administração que, quando ajustadas corretamente, reduzem as falhas e mantêm a rede mais estável.

Antes de gastar com novos equipamentos ou pedir ajuda técnica, vale tentar soluções simples e acessíveis. Alterar uma configuração de roaming, atualizar o firmware, mudar a posição do roteador e revisar os canais de transmissão são medidas rápidas que geralmente trazem bons resultados.

Ajuste oculto que melhora o desempenho do roteador

Grande parte dos roteadores possui uma opção chamada “agressividade de roaming” que pode ser encontrada nas configurações avançadas. Esse recurso regula o quanto o roteador é sensível para manter a conexão entre diferentes dispositivos e pontos de sinal, garantindo mais estabilidade durante o uso em movimento.

Para ativar essa melhoria, basta acessar o painel do roteador pelo navegador — geralmente pelos endereços 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 —, entrar na seção Wireless e procurar por “Roaming Aggressiveness” ou “Agressividade de Roaming”. Aumente o valor da configuração, salve e teste o resultado.

A importância da posição do roteador dentro de casa

A localização do roteador interfere diretamente na qualidade do Wi-Fi. Colocar o aparelho em uma área central e mais alta da casa, longe de paredes grossas, metais e espelhos, ajuda a espalhar melhor o sinal e a reduzir pontos cegos na cobertura. Evite locais escondidos, como atrás de móveis ou em cantos.

Se o roteador tiver antenas externas, o ideal é deixá-las posicionadas em direções diferentes — uma na vertical e outra na horizontal. Assim, o sinal alcança diferentes níveis e cômodos com mais eficiência.

Manter o roteador atualizado faz diferença

Atualizar o firmware do roteador é essencial para garantir o melhor desempenho possível. As atualizações trazem correções e melhorias que otimizam o funcionamento e corrigem falhas. Acesse o site do fabricante, baixe a versão mais recente e siga o passo a passo indicado.

Além disso, verifique se o canal e a frequência do Wi-Fi estão adequados. A faixa de 2,4 GHz cobre uma área maior, enquanto a de 5 GHz oferece mais velocidade em distâncias curtas. Ajustar o canal para evitar interferência de redes vizinhas pode aumentar ainda mais a estabilidade.

Boas práticas que fortalecem o sinal e a segurança

Reiniciar o roteador de tempos em tempos ajuda a limpar a memória e evitar travamentos. Também é importante mudar senhas padrão para impedir acessos indevidos e proteger sua rede.

Se as dicas anteriores não forem suficientes, vale investir em um repetidor de sinal ou em uma rede mesh, especialmente em residências maiores. Por fim, use aplicativos ou sites para testar a velocidade antes e depois das alterações e confirmar se houve melhora significativa.

