Fofoca edifica? O que o hábito de falar da vida dos outros diz sobre nós mesmos

Conversar sobre a vida alheia é comum, mas especialistas explicam por que esse costume diz mais sobre quem fala do que sobre quem é comentado

Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:02

Gosta de uma fofoca? Existe um significado por trás disso

A frase popularmente atribuída a Sigmund Freud, “quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo”, resume uma verdade desconfortável: o ato de fofocar costuma expor traços profundos de quem está falando. Embora a autoria da citação seja debatida, o impacto emocional e social dessa ideia permanece atual.

Presente em praticamente todas as culturas, a fofoca vai muito além de um simples passatempo. Ela revela inseguranças, necessidades sociais e mecanismos de defesa que usamos sem perceber.

Por que fofocamos: a origem social desse hábito

Fofocar é um comportamento humano ancestral, ligado à necessidade de entender e se situar no grupo. Comentários sobre terceiros funcionavam, originalmente, como forma de avaliar quem era confiável, quem cooperava e quem representava risco. Com isso, manter-se informado sobre a vida alheia se tornava uma estratégia de sobrevivência.

Com o tempo, esse instinto evoluiu para algo mais sutil: a troca de informações que mantém vínculos. Conversar sobre outras pessoas cria senso de pertencimento, reforça alianças e diminui a sensação de isolamento. Mesmo hoje, em ambientes profissionais, familiares ou digitais, a fofoca surge como elemento de conexão entre indivíduos.

No entanto, essa prática também carrega um lado delicado. Quando utilizada de forma excessiva ou mal-intencionada, pode alimentar conflitos, desgastar relações e revelar fragilidades emocionais. A linha entre compartilhar algo relevante e apenas espalhar comentários pode ser muito tênue.

O que a fofoca revela sobre quem fala

Especialistas apontam que o conteúdo e o tom da fofoca dizem muito sobre as emoções e inseguranças de quem a pratica. Quando alguém critica constantemente a vida alheia, muitas vezes está projetando frustrações ou tentando aliviar tensões internas. O foco nos erros de terceiros funciona como distração para evitar olhar para as próprias falhas.

Além disso, a fofoca pode ser usada como ferramenta de validação. Ao relatar aspectos negativos de outras pessoas, alguns indivíduos tentam reforçar uma sensação artificial de superioridade. É um mecanismo inconsciente de autoproteção que, na prática, enfraquece a autoestima a longo prazo.

Há ainda quem recorra à fofoca como forma de buscar atenção ou aceitação. Contar “novidades” sobre os outros pode gerar sensação de poder momentânea, mas esse tipo de comportamento costuma desgastar vínculos e gerar desconfiança. Em ambientes saudáveis, transparência e empatia substituem esse padrão.

Como transformar o hábito e evitar desgastes

Identificar o impulso de fofocar já é um primeiro passo importante. Perguntar a si mesmo por que determinado assunto gera vontade de comentar ajuda a revelar necessidades internas, como desejo de pertencimento, insegurança ou simples tédio. Esse movimento de autoconsciência reduz comportamentos automáticos.

Outra estratégia é mudar o foco das conversas. Em vez de apontar falhas de terceiros, é possível direcionar a energia para assuntos construtivos, como interesses pessoais, notícias relevantes ou reflexões positivas. Esse tipo de postura melhora o clima social e reduz conflitos desnecessários.