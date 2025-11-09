Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fofoca edifica? O que o hábito de falar da vida dos outros diz sobre nós mesmos

Conversar sobre a vida alheia é comum, mas especialistas explicam por que esse costume diz mais sobre quem fala do que sobre quem é comentado

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:02

Gosta de uma fofoca? Existe um significado por trás disso
Gosta de uma fofoca? Existe um significado por trás disso Crédito: Freepik

A frase popularmente atribuída a Sigmund Freud, “quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo”, resume uma verdade desconfortável: o ato de fofocar costuma expor traços profundos de quem está falando. Embora a autoria da citação seja debatida, o impacto emocional e social dessa ideia permanece atual.

Presente em praticamente todas as culturas, a fofoca vai muito além de um simples passatempo. Ela revela inseguranças, necessidades sociais e mecanismos de defesa que usamos sem perceber.

Atividade cerebral, cérebro, memória, pensamentos

Atividade cerebral por Shutterstock
Atividade cerebral por Shutterstock
Atividade cerebral por Shutterstock
Atividade cerebral por Shutterstock
Atividade cerebral por Shutterstock
Atividade cerebral por Shutterstock
Atividade cerebral por Shutterstock
1 de 7
Atividade cerebral por Shutterstock

Por que fofocamos: a origem social desse hábito

Fofocar é um comportamento humano ancestral, ligado à necessidade de entender e se situar no grupo. Comentários sobre terceiros funcionavam, originalmente, como forma de avaliar quem era confiável, quem cooperava e quem representava risco. Com isso, manter-se informado sobre a vida alheia se tornava uma estratégia de sobrevivência.

Com o tempo, esse instinto evoluiu para algo mais sutil: a troca de informações que mantém vínculos. Conversar sobre outras pessoas cria senso de pertencimento, reforça alianças e diminui a sensação de isolamento. Mesmo hoje, em ambientes profissionais, familiares ou digitais, a fofoca surge como elemento de conexão entre indivíduos.

No entanto, essa prática também carrega um lado delicado. Quando utilizada de forma excessiva ou mal-intencionada, pode alimentar conflitos, desgastar relações e revelar fragilidades emocionais. A linha entre compartilhar algo relevante e apenas espalhar comentários pode ser muito tênue.

O que a fofoca revela sobre quem fala

Especialistas apontam que o conteúdo e o tom da fofoca dizem muito sobre as emoções e inseguranças de quem a pratica. Quando alguém critica constantemente a vida alheia, muitas vezes está projetando frustrações ou tentando aliviar tensões internas. O foco nos erros de terceiros funciona como distração para evitar olhar para as próprias falhas.

Além disso, a fofoca pode ser usada como ferramenta de validação. Ao relatar aspectos negativos de outras pessoas, alguns indivíduos tentam reforçar uma sensação artificial de superioridade. É um mecanismo inconsciente de autoproteção que, na prática, enfraquece a autoestima a longo prazo.

Há ainda quem recorra à fofoca como forma de buscar atenção ou aceitação. Contar “novidades” sobre os outros pode gerar sensação de poder momentânea, mas esse tipo de comportamento costuma desgastar vínculos e gerar desconfiança. Em ambientes saudáveis, transparência e empatia substituem esse padrão.

Como transformar o hábito e evitar desgastes

Identificar o impulso de fofocar já é um primeiro passo importante. Perguntar a si mesmo por que determinado assunto gera vontade de comentar ajuda a revelar necessidades internas, como desejo de pertencimento, insegurança ou simples tédio. Esse movimento de autoconsciência reduz comportamentos automáticos.

Outra estratégia é mudar o foco das conversas. Em vez de apontar falhas de terceiros, é possível direcionar a energia para assuntos construtivos, como interesses pessoais, notícias relevantes ou reflexões positivas. Esse tipo de postura melhora o clima social e reduz conflitos desnecessários.

Por fim, praticar empatia transforma completamente o modo como percebemos a vida alheia. Quando entendemos que todos enfrentam desafios invisíveis, diminuímos julgamentos e fortalecemos vínculos mais reais. Assim, deixamos de repetir padrões prejudiciais e criamos relações mais seguras, inclusive com nós mesmos.

Leia mais

Imagem - Policial se disfarça de cadeirante com dinheiro para testar pessoas e acaba se surpreendendo

Policial se disfarça de cadeirante com dinheiro para testar pessoas e acaba se surpreendendo

Imagem - Saiba com que frequência lavar seus travesseiros e elimine ácaros e bactérias que afetam o sono

Saiba com que frequência lavar seus travesseiros e elimine ácaros e bactérias que afetam o sono

Imagem - O que gostar de filmes de terror revela sobre sua personalidade, segundo a psicologia

O que gostar de filmes de terror revela sobre sua personalidade, segundo a psicologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Mentiras caem por terra e 3 signos viverão dias intensos com a chegada do Anjo da Verdade a partir de hoje (9 de novembro)

Mentiras caem por terra e 3 signos viverão dias intensos com a chegada do Anjo da Verdade a partir de hoje (9 de novembro)
Imagem - Ganho de massa sem academia: descubra quantas flexões você precisa fazer para ganhar músculos

Ganho de massa sem academia: descubra quantas flexões você precisa fazer para ganhar músculos

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos
01

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'
03

Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'

Imagem - Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar
04

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar