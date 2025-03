CURIOSIDADE

Mulher enriquece vendendo fofocas e compra duas casas

Colombiana de 67 anos transformou a curiosidade alheia em um negócio lucrativo e se intitula “fofoqueira profissional”

Já pensou em ganhar dinheiro espalhando segredos? Foi exatamente isso que Myriam, uma colombiana de 67 anos, fez para mudar de vida. Autodenominada “fofoqueira profissional”, ela encontrou um jeito inusitado de monetizar a curiosidade dos vizinhos e, com o lucro, conseguiu comprar duas casas. >

Myriam percebeu que todos a procuravam para saber as últimas novidades do bairro e decidiu transformar a informação em um negócio. “As pessoas sempre querem saber da vida alheia, então resolvi cobrar por isso”, explicou. O valor das fofocas varia: as mais simples saem por cerca de R$ 6, enquanto segredos mais comprometedores – como traições – podem custar pequenas fortunas.>