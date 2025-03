TELEVISÃO

Record demite Celso Freitas após 21 anos de jornalismo na emissora

Veterano da comunicação deixa o canal após quase duas décadas à frente do Jornal da Record

Com formação em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, Celso iniciou a carreira na Rádio Eldorado de Criciúma aos 16 anos, passando por diversas emissoras de Santa Catarina antes de ser contratado pela Globo. Em 1976, foi transferido para São Paulo, onde dividiu a apresentação do Jornal Nacional com Cid Moreira por seis anos. Depois, comandou o Fantástico e o Globo Repórter até 1996. Sua saída da Globo aconteceu em 2004, quando migrou para a Record.>

Celso Freitas chegou à RECORD em 2004 para o lançamento do “Domingo Espetacular”. Em 2006, passou a ser âncora do “Jornal da Record”. Durante os 21 anos da emissora (especialmente os últimos 19 no JR) ele noticiou os principais acontecimentos do mundo e participou de coberturas históricas. Também mediou debates eleitorais e apresentou outros programas jornalísticos, como o “Repórter Record” e as “Retrospectivas”. Na Record News, comandou o “Entrevista Record News – Bastidores da Notícia” por 5 anos. Nas plataformas digitais do grupo emprestou seu talento no “JR 15 Minutos”.>