DESCANSO

Lore Improta curte férias com a família e diverte seguidores com dança de Liz

Após maratona intensa de Carnaval, influenciadora compartilha momentos de descanso e diversão em Praia do Forte

Depois de um Carnaval agitado, Lore Improta e Léo Santana aproveitaram uma pausa para descansar ao lado da família e amigos. A influenciadora abriu seu álbum de fotos e compartilhou registros das férias no litoral norte da Bahia, após a maratona de shows do marido e sua participação no desfile da Unidos da Viradouro, no Rio de Janeiro. >