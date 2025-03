CORRERIA

Léo Santana interrompe show no Campo Grande e segue para a Barra após problemas com trio de Daniela Mercury

Cantor fez o anúncio aos fãs após o atraso causado por falha no trio elétrico de Daniela

O cantor Léo Santana foi forçado a interromper sua apresentação no Circuito Osmar (Campo Grande) nesta terça-feira (4) devido a problemas técnicos no trio elétrico de Daniela Mercury. Durante o incidente, Léo informou ao público que precisaria encerrar seu show mais cedo para evitar maiores complicações. >

"Obrigado, Salvador! Vamos ter que encerrar o show aqui para evitar problemas com o trio da frente", anunciou o cantor, antes de convidar os foliões a segui-lo no Circuito Dodô (Barra-Ondina). "Vou descer pra Barra", completou Léo.>

De acordo com a assessoria do artista, Léo Santana cantou por mais de quatro horas e, com o consentimento da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e da Prefeitura de Salvador, decidiu seguir para o Circuito Dodô, onde seu trio aguardava para o próximo show.>

O atraso foi provocado pela quebra do trio de Daniela Mercury, o que resultou na interrupção de sua apresentação. A cantora comunicou o público sobre a situação, informando que, após uma troca do "cavalinho" do trio, ela seguiria com a apresentação, mesmo após o atraso. Com isso, Léo Santana seguiu para a Barra, onde iniciou sua performance.>