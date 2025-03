SAÚDE NA FOLIA

Cuidado com a bebedeira: veja principais ocorrências nos postos de saúde dos circuitos

Postos de saúde do Carnaval de Salvador registram quase 4 mil ocorrências; intoxicação e dores musculares lideram

Se a pressão cair, a bebida não bater bem ou algum outro problema ocorrer durante a curtição no Carnaval de Salvador, os 13 módulos de saúde espalhados pelos circuitos Dodô e Osmar devem ser procurados para atendimento. Ocorrências relacionadas à saúde e a problemas musculares são os principais motivos de procura dos postos. >

Entre a quinta-feira (27/2) e esta segunda-feira (3/3), os 13 módulos em operação nos circuitos oficiais atenderam quase 4 mil ocorrências. As principais causas para procura de assistência são intoxicação alcoólica e dores nos membros inferiores (muscular). As informações foram divulgadas pela Secretária Municipal de Saúde (SMS).>

O titular da Saúde, Rodrigo Alves, informou que o índice de resolutividade dos casos dentro dos próprios módulos é de 96%. Segundo o profissional, o alto número atesta a excelência do serviço prestado. >

“Ao longo dos dias essa taxa expressiva de efetividade dos atendimentos se manteve, com apenas 4% dos pacientes regulados para fora do circuito. Esse sucesso se deve à qualidade da equipe envolvida e de todo o investimento em estrutura de ponta para oferecer o melhor atendimento de saúde aos foliões”, deu o recado. >

Já os quadros de ansiedade/depressão compreendem o principal motivo dos atendimentos especializados em saúde mental, com um percentual de 51% das ocorrências. Até esta segunda (3), 221 pacientes foram acolhidos pelas equipes especializadas. Exposição à multidão/aglomeração e exaustão pelo trabalho foram os principais eventos relacionados aos quadros de ansiedade. Em comparação com o ano passado, a informação divulgada é de que houve redução de 11% no número deste tipo de ocorrência.>