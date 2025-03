LOOK IGUAL

Juliette e Mariana Goldfarb usam mesmo look no Carnaval de Salvador

As duas celebridades brilham com roupa florida, que custa quase R$ 1.500.

A cantora e ex-BBB Juliette, 35, e a influenciadora Mariana Goldfarb, 35, chamaram atenção no Carnaval de Salvador ao aparecerem com o mesmo conjunto de roupas floridas. Juliette usou o visual na terça-feira de Carnaval, para aproveitar a folia baiana, e compartilhou com seus seguidores: "Arrume-se comigo para o nosso terceiro dia de carnaval. Salvador, cheguei. Gostaram do look?" >