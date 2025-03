PÚBLICO DECIDIU

'Baianidade Nagô' vence o Troféu Correio Folia de melhor música dos 40 anos da Axé Music

Já a música "O Verão Bateu em Minha Porta", de Ivete Sangalo, foi escolhida pelos leitores do CORREIO como a melhor música do Carnaval de Salvador 2025

Os foliões elegeram "Baianidade Nagô", da Bamdamel, como a melhor música dos 40 anos da Axé Music. Composta por Evandro Rodrigues e lançada originalmente em 1991, no álbum "Negra", a canção se tornou um dos hinos mais emblemáticos do gênero e continua a embalar gerações de foliões. O troféu CORREIO Folia celebra as quatro décadas do ritmo que começou em Salvador e conquistou o Brasil e o mundo, revelando artistas, como: Netinho, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, e tantos outros.>