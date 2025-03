MÚSICA DO CARNAVAL

'O Verão Bateu em Minha Porta' ou 'Energia de Gostosa'? Fãs de Ivete estão divididos

Veveta venceu o título do ano passado, com 'Macetando', parceria com Ludmilla

Millena Marques

Publicado em 1 de março de 2025 às 17:06

Fãs de Ivete Sangalo se dividem na torcida pelas músicas da artista baiana Crédito: Millena Marques/CORREIO

Com mais de 30 anos de carreira, Ivete Sangalo se mantém como uma das principais cantoras do Brasil. Em todos os anos, a cantora desponta com músicas fortes para concorrência do título de Música do Carnaval. Em 2025, a artista decidiu competir com ela mesmo. Isso porque tem duas das canções que brigam no topo para ser o hit da festa deste ano: 'O Verão Bateu em Minha Porta' e 'Energia de Gostosa'. >

Os fãs, aliás, não encontraram um consenso. No circuito Dodô (Barra-Ondina), na tarde deste sábado (1°), os foliões mostraram que estão divididos. A advogada carioca Letícia Rezende, 28 anos, estampa a preferência em uma tatuagem falsa. >

"É Energia de Gostosa. A música fica na cabeça, é gostosa de dançar, animada e já está na boca do povo. Tem tudo para ser ritmo do Carnaval", disse a carioca. >

TROFÉU CORREIO FOLIA Qual a melhor música do Carnaval 2025? VOTE

Essa é a primeira vez de Letícia Rezende no Carnaval de Salvador. Ivete Sangalo foi o que motivou a foliona a desembarcar na capital baiana. "Eu falei, se eu vou para Salvador, não tem como não ver Ivete. Eu acho que é obrigatório. Já fui ao show dela e essa energia maravilhosa sempre", disse.>

Já a acupunturista mineira Renata Fiuza, 50 anos, não tem dúvidas de que a única do Carnaval 2025 será 'O Verão Bateu na Minha Porta'. "A música é extremamente animada e chama a gente para folia mesmo", disse a foliona, que está no Carnaval de Salvador pela 7° edição seguida. >

O amor por Ivete, no entanto, desde o início da carreira da baiana. "Além de ser uma excelente cantora, Ivete é uma pessoa que colocar valor nas coisas que faz. Isso é maravilhoso", disse. >

"Ivete é uma mulher que coloca valor na questões femininos. Ela é uma mulher que colocar valor nas questões de mãe. É animada, tem músicas maravilhosas. Então, para mim, não é outra. É sempre Ivete", finalizou.>

Para a própria cantora, não restam dúvidas. A grande aposta é 'O Verão Bateu em Minha Porta'. "Eu vou cantar a música, que, para mim, é a música do meu Carnaval", disse Ivete em frente ao estúdio do Pida! durante o primejro Em seguida, ela começou a cantar a música. >

Ainda durante o desfile do bloco Coruja, Ivete brincou ao afirmar que está pedindo CPF e e-mail emprestado para familiares e amigos, com o objetivo de aumentar o número de votos. "Eu não estou nem dormindo, só votando", disse, em tom de brincadeira. >

No último ano, Veveta levou o título de Música do Carnaval, com 'Macetando', parceria com Ludmilla. A cantora é penta e a maior campeã da disputa. Ela também venceu em 2002 (Festa), 2009 (Cadê Dalila), 2020 (O Mundo Vai) e 2021 (Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha).>