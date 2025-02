CORREIO FOLIA

Qual a melhor música do Carnaval 2025? VOTE

A lista de melhor música do Carnaval de Salvador 2025 tem axé, arrocha, samba-reggae e pagode, com colaborações com os maiores nomes da música baiana atualmente. Entre os destaques desse ano, músicas como "Surra de Toma", de Léo Santana, "Energia de Gostosa", de Ivete Sangalo, "Molen-Molen", do Psirico, entre tantos outros. Vote na melhor música do Carnaval desse ano.>