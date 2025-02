HAJA DISPOSIÇÃO!

Ivete Sangalo revela o segredo para aguentar a maratona de Carnaval aos 52 anos

Cantora mostrou aos seguidores como é sua preparação para os dias de folia

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 12:45

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo revelou qual o segredo para aguentar, aos 52 anos, a intensa maratona de shows durante o Carnaval. A cantora compartilhou um vídeo bem-humorado nas redes sociais mostrando sua preparação física de olho nas longas horas que passará em cima do trio elétrico nos próximos dias. Veveta começa os shows nesta sexta-feira (28), com a pipoca no circuito Dodô (Barra-Ondina).>

A programação segue no sábado (1º), quando a Mainha puxará o tradicional Bloco Coruja, também no circuito Dodô. Já no domingo (2), ela irá para Minas Gerais, para comandar o Bloco do Urso. Mas Ivete retorna à capital baiana na sequência, e estará à frente mais uma vez do Coruja na segunda-feira (3). Na terça (4), a jornada é dupla: a cantora puxará um trio sem cordas no Campo Grande e, depois, fará um show no Camarote Salvador.>

Para aguentar toda essa maratona, a preparação física também é intensa, e inclui corrida na esteira usando um nebulizador, boxe além de circuitos de saltos e agachamentos.>

"Começando o dia com treino de fono para aumentar minha resistência respiratória e vocal. Meti esse agachamento aí, seis séries de 20 [exercícios] para mamãe meter o frevo quando for necessário. Circuito com saltos para quando a mamãe disser 'tira o pé do chão', ela ir junto com você. Um boxe para dar uma ideia de espaço, dar uma força, dar um cardio. Mamãe metendo o louco em cima do trio", narrou a cantora na filmagem.>