Camarote Salvador terá dois palcos e shows de Ivete Sangalo e Durval Lelys

Novidades foram apresentadas em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (26)

O Camarote Salvador apresentou nesta quarta-feira (26) as novidades para o Carnaval de 2025, que marca o aniversário de 25 anos do espaço. Para este ano, o local conta com ativações de patrocinadores, uma sala gourmet, além de dois palcos: o Praia e o Salvador Club, que passará a ter vista para a praia de Ondina. >

A apresentação ocorreu durante coletiva realizada no espaço, localizado no final do circuito. Participaram os sócios-fundadores, Luís Eduardo Magalhães Filho e Paulo Góes, da CEO, Luciana Villas Boas, da diretora de produção, Camilla Lanza, e a anfitriã Mari Gonzalez. >

Para a CEO do Camarote Salvador Luciana Villas Boas, um dos diferenciais do espaço é a cenografia, que exalta a baianidade em todos os detalhes. "Decidimos trazer a nossa cidade para dentro do espaço. Primeiro, com o mar: temos agora o Salvador Club aberto, escutando os barulhos das ondas, no Palco Praia, teremos as ondas projetadas. E, em diversos espaços, os foliões vão se sentir no Santo Antônio do Carmo e no Pelourinho. Serão seis dias muito incríveis", disse.>