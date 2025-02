MAINHA NA AVENIDA!

Quer seguir Veveta? Saiba onde Ivete Sangalo vai cantar no Carnaval de Salvador 2025

Baiana terá trio sem cordas, Coruja e show em camarote

Anna Luiza Santos

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 19:53

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação

Faltando poucos dias para o Carnaval 2025, os foliões já estão preparando as pochetes, as garrafinhas de água e, principalmente, o roteiro de quais trios seguir na Avenida. Para quem quer ouvir ao vivo os hits ‘Energia de Gostosa’ e ‘O Verão Bateu em Minha Porta’, a cantora Ivete Sangalo já revelou sua agenda lotada da maior festa de rua do país, contando com 5 shows só em Salvador. >

Ao todo, 7 shows de Veveta estão marcados em meio aos sete dias de festa por todo o Brasil. Além da capital baiana, a artista vai levar o Axé Music para Porto Seguro, Olinda (PE) e Santa Rita da Sapucaí (MG). >

Veja quais dias de shows em Salvador:

28 de fevereiro: Pipoca - Circuito Dodô >

O primeiro show de Veveta no Carnaval 2025 em Salvador será na sexta-feira (28), onde ela puxará trios sem cordas no Circuito Dodô (Barra-Ondina), agitando a Avenida com os seus grandes hits. >

1 de março: Bloco Coruja - Circuito Dodô >

No sábado de Carnaval (01), Ivete vai fazer a alegria dos foliões na rua comandando o tradicional Bloco Coruja, ainda no Circuito Barra-Ondina. >

3 de março: Bloco Coruja - Circuito Dodô >

Na segunda (03), Veveta volta arrastando novamente a multidão com o Bloco Coruja da orla da Barra até Ondina. >

4 de março: Pipoca - Circuito Osmar - e Camarote Salvador>