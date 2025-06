RECRUTAMENTO

Como se preparar para uma entrevista de emprego: do dress code às perguntas difíceis

Cuidados são essenciais para garantir o emprego

A entrevista com o recrutador é um dos momentos mais cruciais no processo de conquista de um emprego. Assim, é fundamental ter uma preparação adequada para aumentar as chances de ser contratado nesta fase. Por isso, do dress cose às perguntas difíceis, existem cuidados valiosos que fazem a diferença entre um sim ou não para o candidato. >