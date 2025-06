EMPREGOS E SOLUÇÕES

Editais do IBGE tem 9,5 mil vagas previstas

Professora orienta sobre a melhor estratégia para se preparar bem para certame

Carmen Vasconcelos

Publicado em 30 de junho de 2025 às 06:00

As 9.580 vagas previstas contemplam os cargos de Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ) Crédito: Shutterstock

Porta de entrada para o serviço público, enorme impacto social, nível médio. Esses são alguns dos atrativos do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que lançará dois editais esse ano, somando 9.580 vagas para duas carreiras: Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM), que terá remunerações mensais médias de R$ 2,6 mil e Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ), com salário médio de R$ 3,3 mil. >

De acordo com as regras preliminares do estudo técnico existente no aviso de contratação da banca, ambas as funções exigem nível médio completo. Serão 8.480 vagas para APM e 1.100 para SCQ, visando início do serviço em novembro de 2025. >

A advogada e professora de cursos preparatórios para concurso Gabriela Nogueira diz que essa seleção, mesmo oferecendo uma oportunidade temporária, costuma atrair muitos candidatos por exigir nível fundamental ou médio na maioria dos cargos, ter etapas acessíveis e oferecer oportunidades em praticamente todos os municípios do país. >

Gabriela Nogueira lembra que não adianta estudar de forma aleatória: é fundamental conhecer o edital e entender o perfil da banca Crédito: Acervo pessoal

“Além disso, a atuação no IBGE é muito significativa: os selecionados participam diretamente da produção de dados que são fundamentais para a construção de políticas públicas. É um trabalho técnico, mas com impacto social enorme, e isso, por si só, já faz dessa seleção uma oportunidade valiosa para quem quer contribuir com o país e, ao mesmo tempo, adquirir experiência no setor público”, explica. >

Estratégias >

Embora os editais ainda não tenham sido divulgados, a banca que organiza o processo seletivo do IBGE, geralmente, busca elaborar provas de nível compatível com os cargos oferecidos, priorizando questões objetivas e diretas. Nas seleções anteriores, o IBFC e o Cebraspe atuaram como organizadores, com provas que costumam cobrar bastante interpretação de texto, raciocínio lógico e conhecimentos específicos sobre o IBGE e o cargo pretendido. “O candidato pode esperar uma prova bem distribuída entre conteúdos básicos e técnicos, com forte presença de questões práticas voltadas ao dia a dia da função. Por isso, é importante não apenas estudar o conteúdo programático, mas também entender o perfil da banca e praticar com provas anteriores”, orienta.>

Uma estratégia vencedora é resolver provas anteriores, de preferência da mesma banca, para se familiarizar com o estilo das questões e o nível de cobrança. “Mantenha constância, estudar um pouco por dia é muito mais eficaz do que tentar absorver tudo de uma vez. Mesmo sendo uma seleção temporária, ela pode abrir portas e garantir uma experiência valiosa no serviço público”, pontua a professora. Quando o edital for publicado, é essencial ler tudo com a mais absoluta atenção. “O edital é o mapa da prova. Depois disso, monte um cronograma de estudos realista, que contemple as disciplinas cobradas, com foco especial em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos sobre o IBGE, que costumam ter maior peso”, ensina. >

Gabriela Nogueira reforça que disciplina e estratégia são elementos indispensáveis para qualquer concurso. “Não adianta estudar de forma aleatória: é fundamental conhecer o edital, entender o perfil da banca e montar um cronograma de estudos focado nos conteúdos mais cobrados. Além disso, a prática com questões anteriores, especialmente de concursos do próprio IBGE ou da mesma banca, é um diferencial. E claro: cuidar da saúde física e mental também faz parte da preparação”, finaliza.>

Tática vencedora >

Mapa Leia o edital com absoluta atenção. Ele é o mapa da prova. >

Cronograma elabore um cronograma de estudos realista, que contemple as disciplinas cobradas, com foco especial em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos sobre o IBGE>

Questões Treine e estude através das provas anteriores do IBGE, de preferência da mesma banca, para se familiarizar com o estilo das questões e o nível de cobrança.>