OPORTUNIDADE

Concurso do Ministério Público para motoristas tem salários de até R$ 8,3 mil

Vagas exigem apenas ensino fundamental

Wendel de Novais

Publicado em 30 de junho de 2025 às 07:18

Ministério Público de São Paulo Crédito: Reprodução

Quem trabalha como motorista e busca estabilidade no mercado de trabalho vai ter uma grande oportunidade de realizar o sonho. O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) divulgou um edital de um novo concurso para a função no cargo de auxiliar de promotoria III. As vagas, que exigem ensino fundamental e são para contração imediata, têm salários iniciais de até R$ 8,3 mil. >

A remuneração é composta pelo salário base de R$ 2.632,80, gratificação de promotoria de R$ 3.010,34, auxílio-alimentação de R$1.450, auxílio-transporte: R$373,80 e auxílio-saúde: R$846,47. Já a contratação segue o regime estatutário e estabelece 40 horas semanais de trabalho. Ao todo, o concurso tem cinco vagas imediatas e preenche ainda o cadastro reserva. >

Segundo o edital, os aprovados vão ter como responsabilidade dirigir veículos automotores para transporte de passageiros e carregamentos que sejam de interesse do MP, além de realizar a verificação diária das condições do carro, zelando pela guarda, conservação e limpeza dos veículos e materiais utilizados no ofício. >