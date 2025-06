OPORTUNIDADE

Tribunal de Justiça lança edital de concurso com salários de até R$ 15 mil; veja vagas

Oportunidades são para analista judiciário e oficial de Justiça

Wendel de Novais

Publicado em 25 de junho de 2025 às 08:58

Tribunal de Justiça do Pará Crédito: Reprodução

Quem estuda para concursos na área jurídica pode arregaçar as mangas para mais uma oportunidade. Isso porque o Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) lanço um edital para concurso público com 50 vagas para os cargos de analista judiciário e o oficial de Justiça avaliador. A divulgação foi feita na segunda-feira (23). >

De acordo com o Tribunal, as vagas são para contratação imediata, além de preencher o cadastro de reserva, e os salários vão até R$ 15 mil. Vale ressaltar que os dois cargos exigem nível superior. No cargo de analista, duas das vinte vagas para funções administrativas são para candidatos com diploma de qualquer área de formação. As outras 18 tem como exigência a formação em áreas como pedagogia, serviço social, psicologia, ciências contábeis e comunicação social. >

As outras vagas, no entanto. exigem formação específica em direito. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Cebraspe, banca organizadora do concurso, entre os dias 30 de junho e 22 de julho. O valor de inscrição é de R$ 150, mas pessoas com deficiência, doadores de medulas e insciritos no CadÚnico podem pedir insenção até o dia sete de julho. >

As provas são objetivas e discursivas com redação. Para realizá-las, no dia 31 de agosto, o candidato deverá estar nas cidades de Santarém, Redenção, Altamira, Belém, Marabá e Paragominas. >

Veja lista completa de vagas abaixo: >

analista judiciário – área administrativa: 1 vaga + cadastro de reserva; >

analista judiciário – serviço social: 3 vagas + cadastro de reserva; >

analista judiciário – pedagogia: 3 vagas + cadastro de reserva; >

analista judiciário – psicologia: 4 vagas + cadastro de reserva; >

analista judiciário – administração: cadastro de reserva; >

analista judiciário – arquitetura: cadastro de reserva; >

analista judiciário – biblioteconomia: cadastro de reserva; >

analista judiciário – análise de sistemas: 2 vagas + cadastro de reserva; >

analista judiciário – análise de suporte: 1 vaga + cadastro de reserva; >

analista judiciário – ciências contábeis: 1 vaga + cadastro de reserva; >

analista judiciário – comunicação social: 1 vaga + cadastro de reserva; >

analista judiciário – direito: 30 vagas + cadastro de reserva; >

analista judiciário – economia: cadastro de reserva; >

analista judiciário – enfermagem: cadastro de reserva; >

analista judiciário – engenharia civil: 1 vaga + cadastro de reserva; >

analista judiciário – engenharia elétrica: cadastro de reserva; >

analista judiciário – engenharia mecânica: cadastro de reserva; >

analista judiciário – estatística: 1 vaga + cadastro de reserva; >

analista judiciário – fiscal de arrecadação: 1 vaga + cadastro de reserva; >

analista judiciário – medicina: cadastro de reserva; >

analista judiciário – psiquiatria: 1 vaga + cadastro de reserva >