OPORTUNIDADE

PRF solicita autorização para concurso com 248 vagas; veja o que se sabe

Polícia Rodoviária Federal sugeriu cronograma para que provas sejam realizadas neste ano

A carreira exige escolaridade de nível médio e faz parte do quadro de pessoal do Plano Especial de Cargos da Polícia Rodoviária Federal (PECPRF). O salário inicial é de R$ 5.173,28. No último certame, os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e investigação social.>

A estimativa de impacto orçamentário com as nomeações é de R$ 22,9 milhões para o primeiro ano (2026) e R$ 23,4 milhões anuais nos dois anos seguintes. A reportagem perguntou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública se a pasta analisa a solicitação feita pela PRF. Em resposta, o Ministério afirmou que aguarda retorno do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) sobre a realização do referido concurso.>