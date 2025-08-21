VITÓRIA DA CONQUISTA

Nova subestação vai beneficiar mais de 400 mil pessoas

Neoenergia Coelba aununcia investimento de R$ 31 milhões na região Sudoeste da Bahia

Donaldson Gomes

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 18:08

Equipamento vai ampliar em 50% a capacidade energética da região Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba inaugurou, nesta quinta-feira (21), a sua terceira subestação no município de Vitória da Conquista. Com investimento de R$ 31 milhões, a Subestação Vitória da Conquista II beneficiará mais de 400 mil pessoas com energia de qualidade para acompanhar o crescimento socioeconômico da cidade. Interligado por uma linha de alta tensão de 138kV, a subestação é um dos maiores empreendimentos do município.

A cerimônia de inauguração contou com a presença da prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, e de representantes da administração municipal e dos setores produtivos da cidade. A subestação tem potência instalada de 53,2 MVA, aumentando em 50% a capacidade energética da região. Comércios, indústrias e os moradores de Vitória da Conquista serão diretamente beneficiados com o novo empreendimento inaugurado pela distribuidora.

“A Subestação Vitória da Conquista II é uma entrega proporcional à importância da cidade para o estado da Bahia. Vitória da Conquista segue avançando economicamente, com novas indústrias e comércio pujante. Por isso, dedicamos esforços para entregar uma subestação robusta para acompanhar e contribuir com todo esse potencial”, explicou o superintendente de Operações Leonardo Santana.

A Neoenergia Coelba também investiu em tecnologias avançadas para compor a Subestação Vitória da Conquista II. O empreendimento é 100% automatizado e controlado remotamente através do Centro de Operações Integradas da distribuidora. Isto significa maior flexibilidade operacional e confiabilidade do fornecimento para os clientes.

"Quero parabenizar a Neoenergia por trazer esse novo empreendimento para Vitória da Conquista, que vai aumentar em 50% a capacidade energética do nosso município e proporcionar a possibilidade de outros investimentos, como, por exemplo, a expansão econômica com o fomento de novas indústrias. Antes, faltavam áreas disponíveis no Distrito Industrial, mas já resolvemos essa questão com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. E agora com essa nova Subestação, que atenderá também outros municípios região, como Barra do Choça, Belo Campo e Anagé, a gente vai conseguir avançar com novos investimentos industriais, tanto aqui em Conquista como na região”, afirmou a prefeita Sheila Lemos.

Em 2024, a Neoenergia Coelba apresentou o seu plano de investimentos para o Centro do Sul da Bahia, que contempla Vitória da Conquista. Dentro deste planejamento, a distribuidora investirá R$ 2,8 bilhões até 2027, reforçando o sistema elétrico da região, com a construção ou ampliação de 11 subestações.