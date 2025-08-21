Acesse sua conta
Universidade anuncia concurso com 72 vagas e salários de mais de R$ 13 mil

Inscrições começam no dia 1º de setembro e serão encerradas no dia 16 do mesmo mês

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:01

Sede da UFRB é localizada em Cruz das Almas
Sede da UFRB é localizada em Cruz das Almas Crédito: Divulgação

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) publicou edital de concurso público para preenchimento de 72 vagas do cargo de professor do Magistério Superior, com salários que chegam a R$ 13.288,85 (confira todas as remunerações na galeria abaixo). As oportunidades estão distribuídas entre os sete Centros de Ensino da instituição, localizados nas cidades de Amargosa, Cachoeira/São Félix, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus.

As inscrições começam no dia 1º de setembro e serão encerradas no dia 16 do mesmo mês. Elas ocorrerão, exclusivamente, via internet, através do endereço sistemas.ufrb.edu.br/sigrh/public. A taxa de inscrição é de R$ 280. Do total de vagas ofertadas, 45% são destinadas a ações afirmativas. Serão reservadas quatro vagas para candidatos com deficiência, 25 vagas serão reservadas para candidatos negros, duas destinadas a candidatos indígenas e uma para candidatos quilombolas, conforme legislação vigente e normas internas da UFRB.

A distribuição das vagas será feita com base na nota final dos candidatos aprovados, respeitando a ordem de classificação dentro de cada grupo de cotistas. Dessa forma, independentemente da área de atuação, os candidatos cotistas mais bem colocados terão prioridade na ocupação das vagas destinadas ao seu grupo.

O aumento no percentual de reserva de vagas para pessoas pretas e pardas nos concursos públicos para docentes da UFRB foi aprovado pelo Conselho Acadêmico da Universidade, em 28 de janeiro de 2025. A alteração tem como objetivo compensar o desequilíbrio na representação de professores(as) negros (pretos e pardos) no corpo docente da instituição.

O concurso contará com as seguintes etapas: Prova Escrita, Prova Didática, Defesa de Memorial e Prova de Títulos e, quando necessário, Prova Prática. O cargo tem por atribuições as atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção de conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura, e as atividades inerentes ao exercício das funções de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria Instituição, além de outras previstas na legislação vigente.

O edital com as informações sobre as vagas ofertadas, os requisitos exigidos, assim como as fases do concurso e procedimentos para realização das provas, está disponível no site.

