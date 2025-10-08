EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo Casas Bahia anuncia mais de 800 vagas de emprego em todo o Brasil

Oportunidades estão distribuídas em mais de 100 cidades

Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:57

As oportunidades estão distribuídas em mais de 100 cidades Crédito: Shutterstock

O Grupo Casas Bahia anunciou a abertura de 833 vagas de emprego em diversas regiões do país, com posições que vão desde vagas operacionais a posições de gestão na área corporativa. Os salários são compatíveis com o mercado e variam de acordo com a função e a localidade.

As oportunidades estão distribuídas em mais de 100 cidades, sendo 133 nos escritórios de São Paulo e São Caetano do Sul, 550 em lojas espalhadas pelo Brasil e 150 nos 25 centros de distribuição da companhia.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, vale-transporte, cartão alimentação, participação nos lucros e resultados (P.L.R.), parcerias com academias, enxoval para bebês, licenças maternidade e paternidade estendidas, seguro de vida, além de descontos em universidades, entretenimento, viagens e outros produtos e serviços.

A companhia firmou parceria com a plataforma Oportunidades Especiais, dedicada à inclusão de Pessoas com Deficiência. Com isso, todas as posições estão disponíveis para esse público, reforçando o compromisso da empresa com a equidade e a diversidade.

“Nosso objetivo é construir um ambiente de trabalho cada vez mais diverso e representativo. Acreditamos que diferentes trajetórias e perspectivas fortalecem a nossa cultura e impulsionam o varejo a evoluir”, destaca Deia Nunes, Diretora Executiva de Gente & Gestão do Grupo Casas Bahia.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e atender aos requisitos específicos de cada cargo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: www.grupocasasbahia.com.br/vem-para-grupo-casas-bahia