Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grupo Casas Bahia anuncia mais de 800 vagas de emprego em todo o Brasil

Oportunidades estão distribuídas em mais de 100 cidades

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:57

As oportunidades estão distribuídas em mais de 100 cidades
As oportunidades estão distribuídas em mais de 100 cidades Crédito: Shutterstock

O Grupo Casas Bahia anunciou a abertura de 833 vagas de emprego em diversas regiões do país, com posições que vão desde vagas operacionais a posições de gestão na área corporativa. Os salários são compatíveis com o mercado e variam de acordo com a função e a localidade.

As oportunidades estão distribuídas em mais de 100 cidades, sendo 133 nos escritórios de São Paulo e São Caetano do Sul, 550 em lojas espalhadas pelo Brasil e 150 nos 25 centros de distribuição da companhia.

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica e odontológica, vale-transporte, cartão alimentação, participação nos lucros e resultados (P.L.R.), parcerias com academias, enxoval para bebês, licenças maternidade e paternidade estendidas, seguro de vida, além de descontos em universidades, entretenimento, viagens e outros produtos e serviços.

A companhia firmou parceria com a plataforma Oportunidades Especiais, dedicada à inclusão de Pessoas com Deficiência. Com isso, todas as posições estão disponíveis para esse público, reforçando o compromisso da empresa com a equidade e a diversidade.

“Nosso objetivo é construir um ambiente de trabalho cada vez mais diverso e representativo. Acreditamos que diferentes trajetórias e perspectivas fortalecem a nossa cultura e impulsionam o varejo a evoluir”, destaca Deia Nunes, Diretora Executiva de Gente & Gestão do Grupo Casas Bahia.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e atender aos requisitos específicos de cada cargo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: www.grupocasasbahia.com.br/vem-para-grupo-casas-bahia

Com assessoria

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - Prefeitura de Itabuna/BA abre processo seletivo para estágio das áreas de Agricultura e Agronomia

Prefeitura de Itabuna/BA abre processo seletivo para estágio das áreas de Agricultura e Agronomia
Imagem - Estudantes de Química do Senai de Alagoinhas visitam unidade da Braskem no Polo Industrial de Camaçari

Estudantes de Química do Senai de Alagoinhas visitam unidade da Braskem no Polo Industrial de Camaçari
Imagem - Fundação Bracell debate avanços e desafios nas políticas para a Primeira Infância

Fundação Bracell debate avanços e desafios nas políticas para a Primeira Infância

MAIS LIDAS

Imagem - Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata
01

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Imagem - Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana
02

Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana

Imagem - Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’
03

Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’

Imagem - Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio
04

Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio