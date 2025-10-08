Acesse sua conta
Prefeitura de Itabuna/BA abre processo seletivo para estágio das áreas de Agricultura e Agronomia

Estudantes de nível técnico e superior podem se inscrever até o dia 21 de outubro para vagas de estágio com bolsa-auxílio e auxílio-transporte

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 17:56

A seleção é voltada para estudantes regularmente matriculados no Ensino Técnico, nos cursos de Agricultura e Agropecuária, e no Ensino Superior, no curso de Agronomia. Crédito: Shutterstock

O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio da Prefeitura Municipal de Itabuna/BA. A seleção é voltada para estudantes regularmente matriculados no Ensino Técnico, nos cursos de Agricultura e Agropecuária, e no Ensino Superior, no curso de Agronomia.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do CIEE, no período de 06/10/2025 até às 12h do dia 21/10/2025, terça-feira. Os interessados devem acessar o link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13628/detalhe.

Fases do processo seletivo

Inscrição online: de 06 a 21 de outubro de 2025;

Análise curricular: de 06 a 21 de outubro de 2025, com base nas informações fornecidas no ato da inscrição;

Entrevista presencial: na sede da Prefeitura Municipal de Itabuna/BA.

Requisitos

Para participar, o candidato deve estar cursando regularmente um dos cursos indicados, ter no mínimo 16 anos completos na data de início do estágio e atender aos demais critérios legais, como estar em dia com obrigações eleitorais e militares (quando aplicável), além de não ter estagiado por mais de 18 meses na Prefeitura de Itabuna/BA, salvo em casos de pessoas com deficiência.

Benefícios

● Ensino Superior:

○ R$ 540,00 para 4 horas diárias (20 horas semanais)

○ R$ 600,00 para 6 horas diárias (30 horas semanais)

● Ensino Técnico:

○ R$ 400,00 para 4 horas diárias (20 horas semanais)

○ R$ 450,00 para 6 horas diárias (30 horas semanais)

● Auxílio-transporte: R$ 80,00 mensais para todos os estagiários.

O CIEE reforça a importância dessa iniciativa como uma oportunidade valiosa para que os estudantes possam aplicar seus conhecimentos na prática, contribuindo com o desenvolvimento da agricultura e do meio ambiente no município de Itabuna/BA.

Os interessados podem conferir mais informações ou realizar as inscrições no site do CIEE, através do link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13628/detalhe .

CIEE 61 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

Com assessoria

Empregos

