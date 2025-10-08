AGERBA

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Novos valores passam a valer após publicação no Diário Oficial

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13:35

Travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Adenilson Nunes/ GOVBA

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou, nesta terça-feira (7), a redução das tarifas da travessia marítima entre Salvador e Mar Grande, principal ligação com a Ilha de Itaparica.

Com a mudança, as passagens comuns passam a custar R$ 8,40 de segunda a sábado e R$ 11,00 aos domingos e feriados. Os novos valores entrarão em vigor após a publicação da Resolução da Agerba no Diário Oficial do Estado.

Nova tabela de preços Crédito: Reprodução

As tarifas social e estudantil, que correspondem à metade do preço da passagem comum, também foram ajustadas: R$ 4,20 nos dias úteis e R$ 5,50 nos domingos e feriados.