Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Novos valores passam a valer após publicação no Diário Oficial

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13:35

Travessia Salvador-Mar Grande
Travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Adenilson Nunes/ GOVBA

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou, nesta terça-feira (7), a redução das tarifas da travessia marítima entre Salvador e Mar Grande, principal ligação com a Ilha de Itaparica.

Com a mudança, as passagens comuns passam a custar R$ 8,40 de segunda a sábado e R$ 11,00 aos domingos e feriados. Os novos valores entrarão em vigor após a publicação da Resolução da Agerba no Diário Oficial do Estado.

Nova tabela de preços
Nova tabela de preços Crédito: Reprodução

As tarifas social e estudantil, que correspondem à metade do preço da passagem comum, também foram ajustadas: R$ 4,20 nos dias úteis e R$ 5,50 nos domingos e feriados.

A travessia Salvador–Mar Grande é o principal trajeto marítimo entre a capital baiana e o município de Vera Cruz, onde fica o terminal de Mar Grande, sendo amplamente utilizada por trabalhadores, estudantes e turistas que circulam entre as duas cidades.

Mais recentes

Imagem - Salvador recebe 1° cruzeiro da temporada 2025/2026; 62 embarcações farão escala na cidade

Salvador recebe 1° cruzeiro da temporada 2025/2026; 62 embarcações farão escala na cidade
Imagem - Evento gastronômico vai reunir grandes chefs nacionais no Palacete Tirachapéu; veja quem vem

Evento gastronômico vai reunir grandes chefs nacionais no Palacete Tirachapéu; veja quem vem
Imagem - Suspeitos de estelionato contra idosos são presos na Bahia

Suspeitos de estelionato contra idosos são presos na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir
01

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
02

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
03

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
04

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola