Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13:35
A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou, nesta terça-feira (7), a redução das tarifas da travessia marítima entre Salvador e Mar Grande, principal ligação com a Ilha de Itaparica.
Com a mudança, as passagens comuns passam a custar R$ 8,40 de segunda a sábado e R$ 11,00 aos domingos e feriados. Os novos valores entrarão em vigor após a publicação da Resolução da Agerba no Diário Oficial do Estado.
As tarifas social e estudantil, que correspondem à metade do preço da passagem comum, também foram ajustadas: R$ 4,20 nos dias úteis e R$ 5,50 nos domingos e feriados.
A travessia Salvador–Mar Grande é o principal trajeto marítimo entre a capital baiana e o município de Vera Cruz, onde fica o terminal de Mar Grande, sendo amplamente utilizada por trabalhadores, estudantes e turistas que circulam entre as duas cidades.