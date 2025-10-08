EXPANSÃO

Boteco cobiçado do Rio Vermelho vai inaugurar unidade em Praia do Forte em novembro; saiba mais

O restaurante, que chega a 2025 celebrando 25 anos de história, marca o início de uma nova fase, com a inauguração da primeira unidade fora de Salvador

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 15:01

Famoso ponto de encontro, abrigo de memórias e parte da identidade do bairro mais boêmio da cidade, o Boteco do França vai levar sua marcar para o Litoral Norte. O restaurante, que chega a 2025 celebrando 25 anos de história, marca o início de uma nova fase, com a inauguração da primeira unidade fora de Salvador, em Praia do Forte, em novembro. Além disso, lançará também uma nova identidade visual da casa.

Fundador e a alma do Boteco, Zé Raimundo relembra que tudo começou de forma quase despretensiosa, movida por intuição e vontade de fazer diferente. A expansão surge como um passo natural na trajetória de um negócio que cresceu junto com a cidade e que sempre cultivou uma relação de pertencimento com o público. “Naquela época, abrir um ‘boteco’ era quase um ato de coragem. A palavra ainda tinha um tom pejorativo, mas a gente acreditava que poderia ressignificá-la”, conta Zé Raimundo. O tempo mostrou que ele estava certo: o Boteco do França virou sinônimo de boa comida, cerveja gelada e conversas que atravessam a madrugada.

Para Zé Raimundo, chegar à Praia do Forte é mais do que uma expansão comercial — é um símbolo de maturidade e continuidade. Atualmente, o restaurante é também uma empresa familiar, tocada junto com os filhos, que herdaram do pai o mesmo cuidado e a paixão pelo ofício. Ele diz que a nova unidade nasce sob o mesmo espírito que construiu o original: simplicidade, excelência e afeto.

A escolha de Praia do Forte veio da observação e do carinho pelo público. Segundo Zé Raimundo, mais de 70% da clientela atual é formada por turistas, muitos deles vindos do Sudeste e da Europa. “Era comum ouvir dos clientes: ‘Vocês têm que abrir em Praia do Forte!’”, lembra. Depois de tantos pedidos e de uma estrutura consolidada, a hora chegou.