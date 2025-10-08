LUTO NAS ARTES

Velório de César Romero será nesta quinta-feira (9), em Salvador

Artista plástico morreu após se engasgar enquanto comia, na noite da terça-feira (7)

Yan Inácio

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 16:16

Cesar Romero Crédito: Divulgação

O velório do artista plástico César Romero, conhecido por sua atuação marcante nas artes visuais da Bahia e do Brasil, será realizado na manhã desta quinta-feira (9), a partir das 8h e o sepultamento será às 10h, no Jardim da Saudade, em Salvador. A informação foi confirmada por amigos de Romero.

César Romero morreu depois de engasgar enquanto comia na noite da terça-feira (7), aos 75 anos. Segundo amigos, ele passou mal em casa e não resistiu. A Polícia Civil investiga a suspeita de que a morte tenha sido causada pelo engasgo.

O artista José Dirson Argolo, que visitou Romero recentemente, explicou que Romero não tinha nenhum grande problema de saúde, embora estive mais "fragilizado" com a idade. “Faleceu ontem à noite, por volta das 21h. Ele estava um tanto, vamos dizer, fragilizado ultimamente. Eu até estive na casa dele na semana passada, mas não era nada que se esperasse que pudesse vir a óbito”, relatou Argolo.

Trajetória

Romero nasceu em Feira de Santana em 1950 e iniciou sua carreira de pintor em 1967, participando de salões e exposições no Brasil e no exterior, incluindo Washington, Hannover, Berlim, Barcelona, Madri, Bilbao e Lisboa. Membro da Association International des Arts Plastiques (AIAP) e da International Association of Art, da Unesco, recebeu em 1979 o título de Personalidade do Ano, Homem Destaque do Nordeste. Em 2001, inaugurou uma grande exposição individual no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), quando lançou um CD-ROM, dois vídeos e um livro assinado pelo crítico Jacob Klintowitz.

Além da pintura, Romero atuou como colunista do jornal CORREIO e colaborou com revistas e jornais da Bahia desde o final dos anos 1970. Também se destacou como designer, cantor e gravador de discos com clássicos da MPB. “Escrevia muito bem, era um intelectual e chegou a gravar também alguns discos com uma voz muito refinada. A Bahia perde um grande intelectual, um grande artista e, além de tudo isso, uma pessoa humana extraordinária”, disse Argolo, emocionado.