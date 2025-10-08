Acesse sua conta
Casal é preso em hotel de luxo após golpe milionário com revendas de carros em Salvador

Com eles foram apreendidos diversos itens de alto valor e uma arma com a numeração suprimida

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 18:49

Polícia Civil
Policiais encontraram o casal em um apart-hotel de luxo, com diárias superiores a R$ 1 mil Crédito: Divulgação/PCBA

Um casal foi preso, nesta quarta-feira (8), suspeito de aplicar golpes através de uma loja de revenda de carros de luxo localizada no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil (PC), o prejuízo estimado com os golpes ultrapassa a cifra de R$ 5 milhões.

Os dois, um homem de 38 anos e uma mulher de 35 anos, que não tiveram os nomes revelados, foram detidos no bairro Ponta Verde, em Maceió, no estado de Alagoas. Eles foram encontrados em um apart-hotel de luxo, onde estavam hospedados, com diárias superiores a R$ 1 mil.

Com eles, foram apreendidos diversos bens de alto valor como bolsas de grife avaliadas em aproximadamente R$ 40 mil, quatro aparelhos iPhone de última geração, dois iPads, a quantia de R$ 6,6 mil em espécie, joias, óculos de grife, talonários de cheques. Além disso, a polícia também encontros com os suspeitos uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, carregada com dez munições intactas.

Fuga

A PC revelou que o casal comercializam veículos de clientes sem repassar os valores das vendas aos legítimos proprietários. Há indícios, ainda, de que a dupla efetuou transferências de propriedade de alguns automóveis sem a assinatura dos donos.

As investigações já estavam sendo conduzidas pela 16ª Delegacia Territorial (DT) da Pituba quando o casal saiu de Salvador. Diante da fuga, o órgão representou pela prisão e pelo bloqueio das contas bancárias dos investigados.

A operação que resultou na prisão foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), com apoio da Diretoria de Inteligência Policial da Polícia Civil alagoana.

Durante o interrogatório, o homem afirmou que deixou a Bahia em 25 de setembro. Ele disse que se hospedou, inicialmente, em um resort em São Miguel dos Milagres, também em Alagoas, seguindo depois para Maceió. Ainda segundo o suspeito, a ida à capital alagoana seria para tentar resolver problemas financeiros com apostas online.

A mulher disse em seu depoimento que desconhecia as atividades ilegais do companheiro e que confiava nas operações realizadas por ele na empresa.

Com a apreensão da arma, o casal foi levado à Central de Flagrantes de Maceió para análise do flagrante por porte ilegal. Após audiência de custódia, ambos serão encaminhados para Salvador. A polícia também informou que as investigações seguem para identificar outros envolvidos e rastrear os valores desviados.

