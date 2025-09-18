Acesse sua conta
Casal é preso por aplicar golpe do bilhete premiado de R$ 99 mil contra idosa em Salvador

Cerca de 25 mil dólares foram apreendidos com os suspeitos

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 19:42

Um casal foi preso nesta quinta-feira (18), suspeito de liderar um esquema de “Golpe do Bilhete Premiado” contra idosos em Salvador. A dupla foi encontrada no estacionamento de um shopping na capital baiana. 

Segundo informações da Polícia Civil, as investigações tiveram início no dia 5 de agosto, com a denúncia de uma mulher de 75 anos, que sofreu o golpe em um banco no bairro do Cabula. Ela sofreu um prejuízo avaliado em R$ 99 mil. 

Com a apuração do caso em andamento, a Delegacia de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc) identificou que suspeitos tinham a função de atrair pessoas em redes sociais para cederem suas contas bancárias, usadas pelos criminosos para movimentar os valores obtidos de forma ilícita.

Duas pessoas que emprestavam suas contas ao grupo foram identificadas. Uma delas, espontaneamente, informou ter recebido valores sem conhecer a gravidade dos fatos e devolveu via depósito judicial.

Outros membros do grupo criminoso, responsáveis por abordar idosos em agências bancárias, são procurados pela polícia. As investigações seguem com o objetivo de desarticular a organização criminosa, que tem atuação em outros estados do país.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Foram apreendidas com o casal, cerca de 25 mil dólares e R$ 3 mil reais, além de seis celulares. Eles foram encaminhados para a unidade policial, onde passaram por exames de corpo de delito e seguem custodiados à disposição da Justiça.

