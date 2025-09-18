Carros pegam fogo após colisão e deixam cinco feridos no oeste da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:48
Uma batida entre dois carros que pegaram fogo deixou cinco pessoas feridas na quarta-feira (17). O acidente aconteceu na BA-463, na altura do município de São Desidério, no oeste da Bahia.
Segundo a Polícia Militar, as cinco vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde na região onde receberam atendimento médico, uma delas ficou com ferimentos graves.
Segundo a TV Oeste, um dos motoristas perdeu o controle da direção depois de uma falha no freio do carro. Os veículos foram removidos da pista por uma escavadeira que foi acionada pela PM. A Polícia Civil vai investigar o acidente.