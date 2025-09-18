COLISÃO

Carros pegam fogo após colisão e deixam cinco feridos no oeste da Bahia

Veículos precisaram ser retirados com escavadeira

Yan Inácio

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:48

Carros pegaram fogo depois da colisão Crédito: Polícia Rodoviária Estadual (PRE)

Uma batida entre dois carros que pegaram fogo deixou cinco pessoas feridas na quarta-feira (17). O acidente aconteceu na BA-463, na altura do município de São Desidério, no oeste da Bahia.



Segundo a Polícia Militar, as cinco vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde na região onde receberam atendimento médico, uma delas ficou com ferimentos graves.