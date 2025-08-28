ACIDENTE

Motorista de caminhão morre após batida na BR-324 e acaba embaixo de carga de soja

Veículo estava parado no acostamento quando foi atingido por carreta carregada com o produto

Tharsila Prates

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 22:46

BR-324, à noite, sentido Salvador Crédito: Almiro Lopes/ Arquivo CORREIO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na noite desta quinta-feira (28) sobre um grave acidente envolvendo um caminhão e uma carreta carregada de soja na altura do Km 549 da BR-324 em Amélia Rodrigues. O motorista do caminhão, que estava parado no acostamento, foi atingido pela carreta e acabou "imerso sob a carga de soja". Ele morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 20h15, e a via foi interditada parcialmente no sentido Salvador. Até as 22h30, a PRF ainda não havia atualizado a situação de congestionamento no local. A vítima não foi identificada até o momento.

Este não foi o único acidente grave com óbito nas estradas federais na Bahia nesta quinta. Mais cedo, na BR-116, em Encruzilhada, houve interdição total da pista, em ambos os sentidos, em razão de um acidente envolvendo dois caminhões-tanque e um ônibus, sem passageiros. O motorista de um dos caminhões-tanque morreu no local após o veículo pegar fogo.