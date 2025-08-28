FEIRA

Caravana do Bebê retorna a Salvador com peças a partir de R$ 4,99

Evento acontece de 9 a 14 de setembro, no Salvador Norte Shopping, com entrada gratuita

Tharsila Prates

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 23:07

Evento oferece desde roupas e enxovais completos até carrinhos e móveis Crédito: Divulgação

Montar o enxoval do bebê é um dos momentos mais aguardados pelas futuras mamães, e a Caravana do Bebê promete tornar essa experiência mais prática e acessível. Em sua segunda edição em Salvador, a feira acontecerá de 9 a 14 de setembro, no Salvador Norte Shopping, no Piso L3 (ao lado do Burger King), reunindo uma variedade de produtos voltados para bebês, gestantes e crianças. A entrada será gratuita.

O evento oferece desde roupas e enxovais completos até carrinhos, móveis, saída maternidade e itens de puericultura leve e pesada. Entre os destaques, peças a partir de R$ 4,99 e opções de 10 peças por R$ 50, garantindo preços acessíveis sem abrir mão da qualidade.

“A proposta da Caravana do Bebê é reunir em um único espaço climatizado todas as soluções para as mamães e gestantes. É possível montar um enxoval completo com praticidade e preços acessíveis, sem abrir mão da qualidade”, afirma Rubia Mara, idealizadora da Caravana, que tem mais de oito anos de experiência na organização de eventos do setor.

A expectativa, segundo Rubia, é superar o sucesso da primeira edição e oferecer ainda mais variedade e condições especiais. “Queremos que as famílias aproveitem a oportunidade para comprar com calma e conforto, além de preços especiais e facilidades de pagamento em até 10 vezes sem juros”, explica.

Serviço:

Caravana do Bebê

Período: 9 a 14 de setembro

Local: Salvador Norte Shopping, L3 – ao lado do Burger King

Horários: Terça a sexta, das 13h às 22h; sábado, das 9h às 22h; domingo, das 13h às 21h