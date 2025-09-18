MEIO AMBIENTE

Jiboia é encontrada em poste de energia próximo de escola em Salvador

Animal foi encaminhado ao CETAS para receber os devidos cuidados

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 19:00

Jiboia estava nos fios de um poste Crédito: Reprodução/Coppa

Uma serpente foi encontrada enroscada na fiação elétrica nas proximidades de uma escola em Salvador. O animal foi capturado por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e encaminhado ao CETAS para receber os devidos cuidados.

O caso foi registrado na última terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a equipe da Coppa foi acionada por populares, que encontraram a jiboia nos fios de energia de um poste.

Por se tratarem de fios de energia elétrica, a ação contou com a colaboração integrada do Corpo de Bombeiros e a equipe da Neoenergia Coelba. A concessionária realizou o desligamento da rede elétrica, enquanto o Corpo de Bombeiros disponibilizou equipamentos de segurança para atividades em altura, possibilitando que a COPPA efetuasse o manejo do animal.