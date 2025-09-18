Jiboia é encontrada em poste de energia próximo de escola em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 19:00
Uma serpente foi encontrada enroscada na fiação elétrica nas proximidades de uma escola em Salvador. O animal foi capturado por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e encaminhado ao CETAS para receber os devidos cuidados.
Veja imagens do resgate
O caso foi registrado na última terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a equipe da Coppa foi acionada por populares, que encontraram a jiboia nos fios de energia de um poste.
Por se tratarem de fios de energia elétrica, a ação contou com a colaboração integrada do Corpo de Bombeiros e a equipe da Neoenergia Coelba. A concessionária realizou o desligamento da rede elétrica, enquanto o Corpo de Bombeiros disponibilizou equipamentos de segurança para atividades em altura, possibilitando que a COPPA efetuasse o manejo do animal.
“A Polícia Militar tem investido cada vez mais na capacitação técnica dos seus integrantes, sobretudo, para garantir a integridade física do policial e do animal”, destacou a comandante da unidade, tenente coronel Érica Patrícia.