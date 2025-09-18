Acesse sua conta
Trabalhador morre soterrado em mina na Bahia

Caso é investigado pelo Ministério Público do Trabalho

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 14:14

Fábio morreu enquanto trabalhava em uma mina em Jacobina, na Bahia
Fábio morreu enquanto trabalhava em uma mina em Jacobina, na Bahia Crédito: Reprodução

O trabalhador de uma mina localizada em Jacobina, no interior da Bahia, morreu ao ser soterrado enquanto trabalhava. A morte ocorreu na quarta-feira (17), e o trabalhador foi identificado como Fábio Ribeiro de Jesus. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado o desmoronamento. 

O falecimento foi comunicado através de uma nota de autoria da empresa na manhã desta quinta-feira (18), através da qual afirmam que as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Também não há informações sobre como foi realizado o atendimento ao trabalhador falecido.

O Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT) abriu inquérito para investigar o acidente de trabalho, que ocorreu na mina operada pela empresa Jacobina Mineração Pan American Silver. A investigação do MPT conta com a contribuição de outros órgãos públicos, como a Polícia Civil da Bahia. Também serão solicitadas informações à Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA), órgão responsável pela fiscalização das condições de trabalho e do cumprimento das normas de saúde e segurança.

"A abertura de inquérito por parte do MPT tem como objetivo apurar as responsabilidades pelo acidente e verificar se as normas de segurança do trabalho foram seguidas pelo empregador, tanto com a oferta de equipamentos de proteção individual quanto de treinamento de protocolos de atividade de risco. Também é prioridade garantir que medidas preventivas sejam adotadas para evitar que outros trabalhadores sejam vítimas de acidentes semelhantes", diz o MPT, em nota. 

O CORREIO entrou em contato com as polícias Civil e Militar sobre o caso e aguarda retorno. 

