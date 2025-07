ACIDENTE

MPT vai investigar morte de trabalhador sugado por triturador na Bahia

Homem trabalhava em serraria

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia abriu inquérito para investigar a morte de Marinaldo Cleiton de França , 34, que faleceu ao utilizar uma máquina de triturar madeira em Eunápolis, no extremo sul baiano, na última segunda-feira (07). >

O inquérito do MPT busca apurar as responsabilidades pelo acidente e verificar se as normas de segurança do trabalho foram seguidas pelo empregador, tanto com a oferta de equipamentos de proteção individual quanto de treinamento de protocolos de atividade de risco. O objetivo é garantir que medidas preventivas sejam adotadas para evitar que outros trabalhadores sejam vítimas de acidentes semelhantes.>