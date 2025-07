TRANSLADO

Família organiza vaquinha para levar corpo de estudante da UFBA à Guiné-Bissau

Delcio João Lopes Fernandes cursava mestrado em Direito e sonhava em contribuir com o desenvolvimento de seu país natal

O guineense faleceu no dia 19 de junho, no Hospital Roberto Santos, após mais de 40 dias internado em decorrência de uma hepatite. Delcio cursava mestrado em Direito na UFBA e tinha o sonho de ser Ministro da Justiça em Guiné-Bissau. Na sua estadia em Salvador, ele teve apoio da Pastoral do Migrante, uma iniciativa da Arquidiocese de Salvador para acolher migrantes e refugiados na cidade. >

Os familiares de Delcio não têm condições de custear o translado do corpo, que são elevados. Para proporcionar um enterro digno ao lado de seus parentes em Guiné-Bissau, a meta é arrecadar R$ 55.000,00. O valor servirá para custear a repatriação do corpo até o país de origem e a passagem de ida e volta de um acompanhante. >

A Pastoral dos Migrantes acolhe imigrantes e refugiados de todos os lugares no Santuário Nossa Aparecida, no bairro do Imbuí. O telefone para o contato é (71) 986064810. "Dependendo do que a pessoa tiver precisando, se tivermos condições, tentaremos atender as necessidades", afirmou Márcia. >