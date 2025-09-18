NOVEMBRO

Prefeitura negocia show de Léo Santana no Salvador Capital Afro

Bruno Reis adiantou a informação durante anuncio da programação do Réveillon na capital baiana nesta quinta-feira (18)

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:10

Léo Santana Crédito: Divulgação

Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (18), no Hotel Wish, no Campo Grande, o prefeito Bruno Reis anunciou a programação do Festival Virada Salvador 2026 e adiantou a informação que a prefeitura está em processo de negociação para a contratação do cantor Léo Santana para integrar a programação especial do Salvador Capital Afro (SCA). O evento ocorre anualmente no mês de novembro, como celebração da negritude soteropolitana. Apesar do anúncio, ainda não há mais detalhes sobre a apresentação do pagodeiro.

O Salvador Capital Afro foi criado para reunir políticas públicas, economia, educação e cultura, levando os holofotes para Salvador enquanto cidade destaque em Afroturismo. Além de shows, o evento reúne apresentações e manifestações culturais locais, afroempreendedorismo, debates, palestras, workshops e cursos.

Na coletiva, o prefeito anunciou a programação oficial do Festival Virada Salvador 2026. Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião, Edson Gomes e outros 20 artistas integram a lista de apresentações na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. Os show serão realizados entre 27 e 31 de dezembro.

Veja a programação completa

27/12 - sábado

Léo Foguete

Léo Santana

Parangolé



Wesley Safadão



Xand Avião



28/12 - domingo

Claudia Leitte

Edson Gomes



Pablo

Simone Mendes



Tony Salles



29/12 - segunda-feira

Durval Lelys

Matheus e Kauan



Nattan



Natanzinho Lima



Márcio Victor



30/12 - terça-feira

Alok

Bell Marques



Belo



Felipe Amorim



Olodum



31/12 - quarta-feira