Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura negocia show de Léo Santana no Salvador Capital Afro

Bruno Reis adiantou a informação durante anuncio da programação do Réveillon na capital baiana nesta quinta-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:10

Léo Santana promove uma única edição do Baile da Santinha no dia 10 de janeiro
Léo Santana  Crédito: Divulgação

Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (18), no Hotel Wish, no Campo Grande, o prefeito Bruno Reis anunciou a programação do Festival Virada Salvador 2026 e adiantou a informação que a prefeitura está em processo de negociação para a contratação do cantor Léo Santana para integrar a programação especial do Salvador Capital Afro (SCA). O evento ocorre anualmente no mês de novembro, como celebração da negritude soteropolitana. Apesar do anúncio, ainda não há mais detalhes sobre a apresentação do pagodeiro.

O Salvador Capital Afro foi criado para reunir políticas públicas, economia, educação e cultura, levando os holofotes para Salvador enquanto cidade destaque em Afroturismo. Além de shows, o evento reúne apresentações e manifestações culturais locais, afroempreendedorismo, debates, palestras, workshops e cursos.

Na coletiva, o prefeito anunciou a programação oficial do Festival Virada Salvador 2026. Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião, Edson Gomes e outros 20 artistas integram a lista de apresentações na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. Os show serão realizados entre 27 e 31 de dezembro. 

Algumas atrações do Festival Virada Salvador 2026

Edson Gomes por Reprodução | Redes Sociais
Léo Santana por Divulgação
Claudia Leitte por Divulgação
Durval lelys por paula fróes
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no The Town por Reprodução/Redes sociais
Xanddy Harmonia por Walter Guedes/Divulgação
1 de 7
Edson Gomes por Reprodução | Redes Sociais

Veja a programação completa

27/12 - sábado

  • Léo Foguete
  • Léo Santana
  • Parangolé
  • Wesley Safadão
  • Xand Avião

28/12 - domingo 

  • Claudia Leitte
  • Edson Gomes
  • Pablo
  • Simone Mendes
  • Tony Salles

29/12 - segunda-feira

  • Durval Lelys
  • Matheus e Kauan
  • Nattan
  • Natanzinho Lima
  • Márcio Victor

30/12 - terça-feira

  • Alok
  • Bell Marques
  • Belo
  • Felipe Amorim
  • Olodum

31/12 - quarta-feira

  • Ivete Sangalo (celebra chegada do Ano Novo, faz a contagem)
  • Jorge e Mateus
  • Manu Bahtidão
  • Mari Fernandes
  • Timbalada
  • Xanddy Harmonia

Mais recentes

Imagem - Jiboia é encontrada em poste de energia próximo de escola em Salvador

Jiboia é encontrada em poste de energia próximo de escola em Salvador
Imagem - Carros pegam fogo após colisão e deixam cinco feridos no oeste da Bahia

Carros pegam fogo após colisão e deixam cinco feridos no oeste da Bahia
Imagem - Mulher com 250 quilos é resgatada com guindaste em Salvador

Mulher com 250 quilos é resgatada com guindaste em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
01

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Bruno Gagliasso se pronuncia após beijão de Gio Ewbank com amigo: “São 15 anos de amor”
02

Bruno Gagliasso se pronuncia após beijão de Gio Ewbank com amigo: “São 15 anos de amor”

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
03

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Touro, Leão e Peixes precisam desapegar em setembro para evoluir
04

Touro, Leão e Peixes precisam desapegar em setembro para evoluir