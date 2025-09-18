Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruno Gagliasso se pronuncia após beijão de Gio Ewbank com amigo: “São 15 anos de amor”

Ator tem relacionamento duradouro com Giovanna Ewbank; os dois tem três filhos juntos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:13

Beijo gerou polêmica
Beijo gerou polêmica Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta semana, uma foto de Giovanna Ewbank dando o maior beijão em dos seus melhores amigos virou motivo de polêmica e gerou diversas críticas nas redes sociais.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
1 de 13
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Quem é Léo Fuchs, amigo que viralizou ao dar beijão na boca de Giovanna Ewbank

Quem é Léo Fuchs, amigo que viralizou ao dar beijão na boca de Giovanna Ewbank

Imagem - Amigo de Giovanna Ewbank se pronuncia após beijão na boca: 'Só existe amor, amizade e respeito'

Amigo de Giovanna Ewbank se pronuncia após beijão na boca: 'Só existe amor, amizade e respeito'

Imagem - Bruno Gagliasso explica por que casal de amigos está na sua lua de mel com Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso explica por que casal de amigos está na sua lua de mel com Giovanna Ewbank

Alguns chegaram a comentar: “Cadê o marido dessa senhora?”, o que não gerou nenhum incômodo em Gio, já que ela e o ator Gagliasso tem uma relação de cumplicidade.

A atriz chegou a esclarecer a polêmica da foto em que beija o produtor de teatro Léo Fuchs. Em entrevista ao portal LeoDias, ela disse que costuma dar “selinhos nos amigos”, assim como fazia a apresentadora Hebe Camargo quando apresentava seu programa no SBT.

No entanto, desta vez, Bruno Gagliasso também resolveu se pronunciar sobre a atitude que não foi bem vista por muitos nas redes sociais.

Gio Ewbank, que completou 39 anos, ganhou uma homenagem do parceiro com um texto lindo nas redes sociais. Bruno Gagliasso ressaltou os anos que estão juntos e a história dos dois.

“Hoje começamos a celebrar 15 anos de amor. E quando digo amor, não falo só das flores e sorrisos, falo também das raízes profundas que resistem ao vento, dos dias de silêncio que ensinaram a escutar, das mãos que se apertam forte quando o mundo parece grande demais”, escreveu no texto exibido na legenda de um vídeo emocionante.

Gio Ewbank e Bruno Gagliasso estão juntos desde 2009, quando se conheceram em uma festa a fantasia. Os dois ficaram noivos três meses depois e se casaram em março de 2010, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

No último mês, os dois chegaram a fazer renovação de votos em uma linda celebração, que também foi registrada nas redes sociais. Apesar dos registros emocionantes, quem roubou a cena na celebração foram os filhos do casal: Titi, Bless e Zyan.

Leia mais

Imagem - Confira 5 dicas importantes para manter o coração saudável

Confira 5 dicas importantes para manter o coração saudável

Imagem - Aprenda a fazer 5 receitas leves ricas em proteína vegetal para o almoço

Aprenda a fazer 5 receitas leves ricas em proteína vegetal para o almoço

Imagem - Esporte da vez! Veja 6 dicas para correr maratonas e meias-maratonas

Esporte da vez! Veja 6 dicas para correr maratonas e meias-maratonas

Mais recentes

Imagem - Revelação, desespero, confronto: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta (18)

Revelação, desespero, confronto: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta (18)
Imagem - Para que serve a luz azul em cima dos semáforos?

Para que serve a luz azul em cima dos semáforos?
Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

Revista elege os 5 melhores perfumes femininos do mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão
01

Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão

Imagem - Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29
02

Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ R$ 8.058,29

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
03

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

Imagem - Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS
04

Saiba quem são os criminosos mortos durante operação policial em Salvador e RMS