Bruno Gagliasso se pronuncia após beijão de Gio Ewbank com amigo: “São 15 anos de amor”

Ator tem relacionamento duradouro com Giovanna Ewbank; os dois tem três filhos juntos

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:13

Beijo gerou polêmica Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta semana, uma foto de Giovanna Ewbank dando o maior beijão em dos seus melhores amigos virou motivo de polêmica e gerou diversas críticas nas redes sociais.

Alguns chegaram a comentar: “Cadê o marido dessa senhora?”, o que não gerou nenhum incômodo em Gio, já que ela e o ator Gagliasso tem uma relação de cumplicidade.

A atriz chegou a esclarecer a polêmica da foto em que beija o produtor de teatro Léo Fuchs. Em entrevista ao portal LeoDias, ela disse que costuma dar “selinhos nos amigos”, assim como fazia a apresentadora Hebe Camargo quando apresentava seu programa no SBT.

No entanto, desta vez, Bruno Gagliasso também resolveu se pronunciar sobre a atitude que não foi bem vista por muitos nas redes sociais.

Gio Ewbank, que completou 39 anos, ganhou uma homenagem do parceiro com um texto lindo nas redes sociais. Bruno Gagliasso ressaltou os anos que estão juntos e a história dos dois.

“Hoje começamos a celebrar 15 anos de amor. E quando digo amor, não falo só das flores e sorrisos, falo também das raízes profundas que resistem ao vento, dos dias de silêncio que ensinaram a escutar, das mãos que se apertam forte quando o mundo parece grande demais”, escreveu no texto exibido na legenda de um vídeo emocionante.

Gio Ewbank e Bruno Gagliasso estão juntos desde 2009, quando se conheceram em uma festa a fantasia. Os dois ficaram noivos três meses depois e se casaram em março de 2010, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.