Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem em surto morre dentro de Igreja Universal e família denuncia agressão

Família acusa pastores de violência e aponta sinais de asfixia; igreja alega que tentou conter rapaz

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:11

Giusepe Bastos de Sousa
Giusepe Bastos de Sousa Crédito: Reprodução

A morte de Giusepe Bastos de Sousa, de 31 anos, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, passou a ser investigada pela Polícia Civil após ele ser encontrado inconsciente dentro de uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus, em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro (RJ). O jovem teve um surto na tarde de domingo (14) e, segundo a família, saiu de casa alterado. Pouco depois, a mãe o encontrou dentro do templo, caído e já imobilizado por um pastor. Ele frequentava a igreja havia cerca de três anos. As informações são de O Globo.

De acordo com a irmã, a operadora de telemarketing Desire Bastos de Sousa, o irmão estava desacordado quando ela chegou. “O pastor estava em cima do meu irmão com todo o peso dele, imobilizando seu pescoço. Meu irmão já não apresentava sinais de vida; estava desacordado”, explicou. Ela contou ainda que os socorristas do Samu, ao chegarem, pediram que o religioso saísse de cima da vítima e, após tentativas de reanimação, conseguiram restabelecer a pulsação antes de levá-lo à UPA de Marechal Hermes. Mesmo assim, o quadro era considerado grave.

Jovem em surto morreu em igreja

Giusepe Bastos de Sousa por Reprodução
Giusepe Bastos de Sousa por Reprodução
Giusepe Bastos de Sousa por Reproduçaõ
Igreja Universal do Reino de Deus por Reprodução
1 de 4
Giusepe Bastos de Sousa por Reprodução

O óbito foi confirmado na manhã de segunda (15). O laudo médico apontou sinais de asfixia por compressão no pescoço, além de broncoaspiração. Havia também escoriações e hematomas no corpo. “Quando fui ver o corpo dele, havia sinais claros de enforcamento e estrangulamento, com marcas roxas no pescoço e feridas na boca, no braço e na testa dele”, afirmou Desire.

Igreja diz que rapaz chegou "agitado"

Segundo a versão da igreja, o homem chegou agitado, quebrou uma porta de vidro, feriu-se e agrediu um frequentador. A instituição informou que a equipe agiu para proteger os presentes, acionou Samu e polícia e registrou boletim de ocorrência. O delegado Flávio Loureiro, da 30ª DP, disse que já ouviu testemunhas e aguarda o laudo cadavérico para confirmar a causa da morte.

A família, no entanto, contesta essa versão e acusa os religiosos de violência desproporcional. “Mesmo que isso seja verdade, ele era esquizofrênico e estava em surto. Não estava fazendo aquilo de forma racional, estava doente”, disse a irmã, que também afirmou que havia mais de quatro homens sobre ele no estacionamento do templo.

Giusepe foi descrito pela família como alguém carinhoso, inteligente e dedicado antes do agravamento da doença. Serviu ao Exército, trabalhou como garagista e mantinha hábitos de leitura, treino e prática religiosa. Seu corpo foi sepultado na quarta-feira (17), no Cemitério de Irajá.  

Mais recentes

Imagem - Grupo armado invade hospital para matar paciente baleado horas antes

Grupo armado invade hospital para matar paciente baleado horas antes
Imagem - Pais em alerta: cinco dicas para garantir a segurança das crianças no atendimento médico

Pais em alerta: cinco dicas para garantir a segurança das crianças no atendimento médico
Imagem - Nova onda de calor chega ao país e deve deixar temperaturas acima dos 40°C; saiba  mais

Nova onda de calor chega ao país e deve deixar temperaturas acima dos 40°C; saiba  mais

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador tem 85% dos bairros com tiroteios em 2025; veja os mais perigosos
01

Salvador tem 85% dos bairros com tiroteios em 2025; veja os mais perigosos

Imagem - Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões
02

Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
03

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo

Imagem - Sozinha, Ivete Sangalo caminha no Campo Grande e compartilha momento com fãs
04

Sozinha, Ivete Sangalo caminha no Campo Grande e compartilha momento com fãs