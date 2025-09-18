VAI ESQUENTAR

Nova onda de calor chega ao país e deve deixar temperaturas acima dos 40ºC; saiba mais

Temperaturas acima dos 41°C já foram observados na primeira quinzena do mês em alguns estados

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:13

Calor ficará insuportável Crédito: Shutterstock

O calor vai aumentar nos próximos dias. O Brasil vai registrar, a partir desta quinta-feira (18), a sexta onda de calor desse ano. O fenômeno deve se estender até a próxima segunda-feira (22), justamente quando ocorre a transição do Inverno para a primavera, que começa oficialmente às 15h19. Segundo o Climatempo, as temperaturas devem ficar até 5°C acima da média histórica em diversas regiões, com potencial para novos recordes de calor no ano.

Desde o início de setembro, muitas áreas do Brasil experimentaram um grande aquecimento. Temperaturas acima dos 41°C já foram observados na primeira quinzena do mês nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. No dia 12 de setembro, a temperatura chegou aos 42,9°C em São Miguel do Araguaia (GO) e foi a mais alta registrada no Brasil este ano, até agora.

Uma das características do clima de setembro no Brasil é a elevação de temperatura em todas as regiões do país. O aquecimento do ar se justifica pelo aumento da insolação (número de horas de sol) e também pela falta de entrada de ar frio polar pelo interior do país. Temperaturas acima dos 40°C voltam ser registradas em vários locais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil. É possível que novos recordes de calor para este ano sejam estabelecidos em capitais como Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Palmas.

Na região Sudeste, o calor pode se aproximar da marca dos 40°C em áreas do centro-oeste e norte dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. O norte do Paraná também vai sentir um grande aquecimento no período de 18 a 22 de setembro. É possível que as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte pelo menos se aproximem de seus recordes de calor atuais para 2025.