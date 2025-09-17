NÃO GOSTOU

Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”

Novo penteado da influenciadora não agradou namorado

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19:59

Jojo mudou visual mais uma vez Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Jojo Todynho engatou um novo relacionamento com o policial Thiago Gonçalves. No entanto, a relação já iniciou cheia intrigas apontadas pelo público, além de críticas, o que a influenciadora digital sabe muito bem driblar com seu jeito um tanto agressivo que lhe rendeu fama durante seu período no reality show “A Fazenda”.

Contudo, desta vez quem iniciou uma situação desagradável foi o próprio namorado de Jojo. Ela que como outras famosas, optou por um novo corte de cabelo, mas não agradou o parceiro, que fez piada nas redes.

Jojo fez um corte despojado com franja, que Thiago disse se assemelhar a um cavalo. Nos stories do Instagram, a cantora mostrou aos seguidores seu novo visual.

Na gravação, uma terceira pessoa pede para que Thiago reafirme com o que havia comparado a cantora, e o policial responde: “Tá parecendo aqueles cavalos com a crina caindo”, disse ele aos risos.

“Eu tô parecendo um cavalo? Então segura esse coice aqui dentro da tua cara”, brincou Jojo Todynho, ao dar chute leve no namorado.

“Meu Deus, cara, toda hora uma invenção”, comentou Thiago sobre o novo visual da artista, que recentemente estava usando lace. Ante sde optar pelo visual, Jojo ainda tinha deixado as madeixas completamente curtas e descoloridas.