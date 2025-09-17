Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”

Novo penteado da influenciadora não agradou namorado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 19:59

Jojo mudou visual mais uma vez
Jojo mudou visual mais uma vez Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Jojo Todynho engatou um novo relacionamento com o policial Thiago Gonçalves. No entanto, a relação já iniciou cheia intrigas apontadas pelo público, além de críticas, o que a influenciadora digital sabe muito bem driblar com seu jeito um tanto agressivo que lhe rendeu fama durante seu período no reality show “A Fazenda”.

Jojo Todynho depois e antes da mudança

Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho passou por cirurgia baríátrica por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
1 de 19
Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram

Leia mais

Imagem - Jojo Todynho detona famosa ao anunciar cirurgia no nariz: 'Não vou virar ela'

Jojo Todynho detona famosa ao anunciar cirurgia no nariz: 'Não vou virar ela'

Imagem - Ex de Jojo Todynho, apontado como gay, assume novo relacionamento com empresária

Ex de Jojo Todynho, apontado como gay, assume novo relacionamento com empresária

Imagem - Jojo Todynho mostra shape após perder 85kg e celebra: 'Gostosa!'

Jojo Todynho mostra shape após perder 85kg e celebra: 'Gostosa!'

Contudo, desta vez quem iniciou uma situação desagradável foi o próprio namorado de Jojo. Ela que como outras famosas, optou por um novo corte de cabelo, mas não agradou o parceiro, que fez piada nas redes.

Jojo fez um corte despojado com franja, que Thiago disse se assemelhar a um cavalo. Nos stories do Instagram, a cantora mostrou aos seguidores seu novo visual.

Na gravação, uma terceira pessoa pede para que Thiago reafirme com o que havia comparado a cantora, e o policial responde: “Tá parecendo aqueles cavalos com a crina caindo”, disse ele aos risos.

“Eu tô parecendo um cavalo? Então segura esse coice aqui dentro da tua cara”, brincou Jojo Todynho, ao dar chute leve no namorado.

“Meu Deus, cara, toda hora uma invenção”, comentou Thiago sobre o novo visual da artista, que recentemente estava usando lace. Ante sde optar pelo visual, Jojo ainda tinha deixado as madeixas completamente curtas e descoloridas.

“É bom ser cavala, eu sou uma cavala, linda, gostosa, potranca”, disse Jojo. “É um ‘potrozinho’”, brincou ele. “Vou te falar, ele não está acertando uma, isso é bullying!”, ainda disse a influencer.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer cálculo de escala numérica

Aprenda a fazer cálculo de escala numérica

Imagem - Depressão funcional: saiba como identificar e tratar

Depressão funcional: saiba como identificar e tratar

Imagem - Veja 7 cortes e cores de cabelo que estarão em alta na primavera

Veja 7 cortes e cores de cabelo que estarão em alta na primavera

Mais recentes

Imagem - ‘Casamento às Cegas 50+’: Casal joga aliança fora antes da lua de mel e desiste do reality

‘Casamento às Cegas 50+’: Casal joga aliança fora antes da lua de mel e desiste do reality
Imagem - Chico Buarque se defende em ação de paternidade; veja o que ele alega

Chico Buarque se defende em ação de paternidade; veja o que ele alega
Imagem - Vestígios de vida em Marte: o que significam as descobertas mais fortes já feitas no planeta vermelho

Vestígios de vida em Marte: o que significam as descobertas mais fortes já feitas no planeta vermelho

MAIS LIDAS

Imagem - Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo
01

Hábito de menos de um minuto mantém os lençóis limpos e frescos por mais tempo

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
02

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias
03

Motorista processa BYD após carro zero apresentar defeito em 4 dias

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo