Ex de Jojo Todynho, apontado como gay, assume novo relacionamento com empresária

Lucas Souza assumiu novo relacionamento após término conturbado com influenciadora

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:38

Luvcas Souza está em novo relacionamento
Luvcas Souza está em novo relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

O ex-parceiro da influenciadora digital e estudante de Direito Jojo Todynho, Lucas Souza, assumiu um novo relacionamento. O ex-militar usou o Instagram para assumir a nova relação.

Novo relacionamento de Lucas Souza

1 de 3
Novo relacionamento de Lucas Souza por Reprodução | Instagram

“Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração”, escreveu na publicação. Em uma sequência de fotos, os dois trocam carícias.

Antes da separação conturbada e cheia de polêmicas com Jojo Todynho, Lucas ainda namorou com Jaqueline Grohalski, ex-BBB e vencedora de ‘A Fazenda 5’, mesmo reality show que Jojo Todynho também foi vencedora, mas na 12ª temporada. Lucas terminou com Jaqueline pela internet.

Após o fim do programa, eles terminaram em abril do ano passado, depois de sete meses juntos. Suzi Sassaki também participou do reality, na edição anterior a do namorado.

Jojo Todynho depois e antes da mudança

Jojo Todynho perdeu 85 quilos em dois anos por Reprodução / Instagram
Por que Lucas Souza e Jojo Todynho terminaram?

O término de Jojo Todynho com Lucas Souza, em outubro de 2022, gerou uma sucessão de brigas, alfinetadas e indiretas nas redes sociais. O casamento que já era especulado por internautas que não duraria muito, gerou problemas ainda piores do que um simples término.

Em novembro de 2023, Jojo usou o Instagram para detalhar o motivo da separação. “Meu casamento com Lucas acabou porque peguei conversas dele com homens, e quando fui questioná-lo, ele se descontrolou, como fez com Cézar Black e falou que ia me colocar como homofóbica na internet”, disse a influenciadora se referindo a discussão de Lucas com outro participante de ‘A Fazenda’.

Pouco depois, a equipe de Lucas divulgou uma nota oficial rebatendo as acusações feitas por Jojo. Durante o casamento, os dois enfrentaram términos e reconciliações, com idas e vindas na relação.

Houveram mútuas acusações de traição e de conversas e situações íntimas. Após o término, o ex-casal trocou acusações e exposeds nas redes sociais.

Jojo chegou a solicitar uma medida protetiva contra Lucas após ele acusá-la de traição no podcast "Chupim" da Metropolitana FM, e também após uma discussão na qual ele a teria xingado verbalmente.

Jojo também chegou a acusar Lucas de ameaça, e desafiá-lo para um acerto de contas no Rio de Janeiro, momentos que foram registrados em vídeos publicados por Jojo Todynho e viraram até memes nas redes sociais.

Com direito a divulgação nas redes sociais e cerimônia grande, o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza foi realizado em um sítio na Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro de 2022. A festa teve a presença de amigos e familiares, incluindo famosos como a atriz Fabiana Karla, Raísa Barbosa, David Brasil e Danilo Faro.

O noivo, oficial do exército na época, usou farda, enquanto Jojo, como era seu sonho, usou um vestido branco tradicional. A cerimônia incluiu um ritual do exército com espadas, adicionando um toque de solenidade.

O casamento também virou meme nas redes sociais, com especulações relacionadas à sexualidade de Lucas Souza. Após o término, Jojo Todynho decidiu focar nos estudos da advocacia, além de ter passado por uma transformação na aparência e até mesmo na personalidade.

A influenciadora, que ante se considerava uma defensora do movimento LGBTQIA +, solicitou ao YouTube a exclusão do clipe de “Arrasou Viado”, um de seus hits, quando funkeira. Além de ter se aliado ao Partido Liberal, de direita, que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, fazem parte.

