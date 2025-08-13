NOVA NAMORADA

Ex de Jojo Todynho, apontado como gay, assume novo relacionamento com empresária

Lucas Souza assumiu novo relacionamento após término conturbado com influenciadora

Felipe Sena

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:38

Luvcas Souza está em novo relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

O ex-parceiro da influenciadora digital e estudante de Direito Jojo Todynho, Lucas Souza, assumiu um novo relacionamento. O ex-militar usou o Instagram para assumir a nova relação.

“Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração”, escreveu na publicação. Em uma sequência de fotos, os dois trocam carícias.

Antes da separação conturbada e cheia de polêmicas com Jojo Todynho, Lucas ainda namorou com Jaqueline Grohalski, ex-BBB e vencedora de ‘A Fazenda 5’, mesmo reality show que Jojo Todynho também foi vencedora, mas na 12ª temporada. Lucas terminou com Jaqueline pela internet.

Após o fim do programa, eles terminaram em abril do ano passado, depois de sete meses juntos. Suzi Sassaki também participou do reality, na edição anterior a do namorado.

Por que Lucas Souza e Jojo Todynho terminaram?

O término de Jojo Todynho com Lucas Souza, em outubro de 2022, gerou uma sucessão de brigas, alfinetadas e indiretas nas redes sociais. O casamento que já era especulado por internautas que não duraria muito, gerou problemas ainda piores do que um simples término.

Em novembro de 2023, Jojo usou o Instagram para detalhar o motivo da separação. “Meu casamento com Lucas acabou porque peguei conversas dele com homens, e quando fui questioná-lo, ele se descontrolou, como fez com Cézar Black e falou que ia me colocar como homofóbica na internet”, disse a influenciadora se referindo a discussão de Lucas com outro participante de ‘A Fazenda’.

Pouco depois, a equipe de Lucas divulgou uma nota oficial rebatendo as acusações feitas por Jojo. Durante o casamento, os dois enfrentaram términos e reconciliações, com idas e vindas na relação.

Houveram mútuas acusações de traição e de conversas e situações íntimas. Após o término, o ex-casal trocou acusações e exposeds nas redes sociais.

Jojo chegou a solicitar uma medida protetiva contra Lucas após ele acusá-la de traição no podcast "Chupim" da Metropolitana FM, e também após uma discussão na qual ele a teria xingado verbalmente.

Jojo também chegou a acusar Lucas de ameaça, e desafiá-lo para um acerto de contas no Rio de Janeiro, momentos que foram registrados em vídeos publicados por Jojo Todynho e viraram até memes nas redes sociais.

Com direito a divulgação nas redes sociais e cerimônia grande, o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza foi realizado em um sítio na Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro de 2022. A festa teve a presença de amigos e familiares, incluindo famosos como a atriz Fabiana Karla, Raísa Barbosa, David Brasil e Danilo Faro.

O noivo, oficial do exército na época, usou farda, enquanto Jojo, como era seu sonho, usou um vestido branco tradicional. A cerimônia incluiu um ritual do exército com espadas, adicionando um toque de solenidade.

O casamento também virou meme nas redes sociais, com especulações relacionadas à sexualidade de Lucas Souza. Após o término, Jojo Todynho decidiu focar nos estudos da advocacia, além de ter passado por uma transformação na aparência e até mesmo na personalidade.