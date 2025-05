FAMOSOS

Jojo Todynho desiste de adotar Francisco e revela motivo nas redes sociais

Cantora opta por não trazer o menino angolano ao Brasil e explica os motivos por trás da mudança de planos

Jojo Todynho usou as redes sociais na última terça-feira (20) para atualizar os seguidores sobre o futuro de Francisco, o menino angolano que ela pretendia adotar. A cantora, que já estava nos últimos passos do processo, revelou que desistiu da adoção formal. >

A decisão foi tomada após reflexões sobre o impacto de afastá-lo de sua família biológica. "Ele está muito bem, graças a Deus. Não tive coragem de tirá-lo da família", afirmou Jojo. Em vez disso, ela optou por apadrinhar o garoto, garantindo suporte financeiro e educacional. "Achei melhor ajudar no futuro dele. E com o Brasil do jeito que está, seria muita responsabilidade trazê-lo para cá", completou.>